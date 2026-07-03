Dodro reclama a la Xunta la limpieza urgente de las carreteras autonómicas del municipio

El estado de las carreteras Cedida

El Concello de Dodro ha remitido un escrito a la Axencia Galega de Infraestruturas para reclamar la limpieza de las carreteras autonómicas AC-305, AC-306 y AC-307, que atraviesan el municipio.

El gobierno local denuncia el "lamentable" estado de conservación de estas vías, especialmente en sus márgenes, donde la vegetación ha crecido de forma abundante, lo que, asegura, supone un riesgo para la circulación de vehículos y peatones.

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El concejal de Obras, Ramón Abuín, recuerda que el Concello mantiene un programa de limpieza durante todo el año en las carreteras de titularidad municipal y reclama que la Xunta actúe del mismo modo. "O concello mantén a limpeza das vías de titularidade municipal cunha programación establecida ao longo de todo o ano. Só esperamos da Xunta de Galicia que faga o mesmo", señala.

En el escrito remitido a la Axencia Galega de Infraestruturas, el Concello solicita que "se poñan os medios adecuados, coa máxima urxencia, para proceder ao acondicionamento e limpeza das beiras das estradas AC-305, AC-306 e AC-307, que discorren polo Concello de Dodro".

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El ejecutivo municipal añade que no es la primera vez que realiza esta petición y lamenta que "de nada serve o noso traballo se o desleixo da Xunta deixa estas estradas nun estado lamentable".