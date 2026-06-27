Federico Martinón recibe el XXV Premio Nóvoa Santos de Asomega

Martinón destacó el papel del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago como centro de referencia en Galicia y el de la Facultad de Medicina como centro de formación Cedida

El Pazo de Fonseca, en Santiago de Compostela, acogió la entrega del XXV Premio Nóvoa Santos de Asomega, que distinguió al pediatra ourensano Federico Martinón Torres por su trayectoria en el ámbito de la investigación en inmunización y su labor asistencial en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

El acto reunió a representantes del ámbito sanitario, académico e institucional, y puso en valor la evolución del premio a lo largo de sus 25 años de historia, consolidado como uno de los reconocimientos de referencia en la medicina gallega. Un premio con vocación de continuidad científica y humana

El presidente de Asomega, el doctor Julio Ancochea, fue el encargado de abrir el acto, subrayando la trayectoria del galardón como un recorrido de excelencia científica en Galicia y su vínculo con el legado del doctor Roberto Nóvoa Santos.

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Ancochea destacó la importancia de una medicina que no se limite a la especialización, sino que mantenga una visión global del paciente y de la sociedad, y puso en valor el recorrido de los premiados a lo largo de estas dos décadas y media de historia del reconocimiento. Martinón: “La medicina es un compromiso con las personas”

En su intervención, Federico Martinón agradeció el reconocimiento y expresó la “emoción y el vértigo” de recibir un premio que compartió con referentes de su propia trayectoria profesional.

El pediatra dedicó el galardón a su familia y recordó especialmente el papel de su entorno más cercano en el desarrollo de su carrera científica y asistencial. También tuvo un recuerdo para su madre, ausente por motivos de salud.

Martinón destacó además el papel del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago como centro de referencia en Galicia y el de la Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela en la formación de generaciones de profesionales sanitarios.

El premiado subrayó la importancia de la inmunización como herramienta clave de salud pública y equidad, y afirmó que la medicina debe entenderse, por encima de todo, como “un compromiso con las personas”. Reconocimientos al talento joven y a la labor social

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Durante el acto también se entregaron otros reconocimientos vinculados a Asomega. El premio Asomega Nova fue concedido a la doctora Irene Rivero Calle, en reconocimiento a su trayectoria emergente en el ámbito sanitario.

Por su parte, el premio Asomega Axuda distinguió la labor de la Obra Social de Pediatría del CHUS, una iniciativa orientada al acompañamiento emocional de pacientes pediátricos y sus familias durante los procesos de hospitalización. Amplia representación institucional

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La ceremonia contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas la rectora de la Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices.

También participó la representante de AstraZeneca, entidad patrocinadora del premio, y el profesor Felipe Casanueva fue el encargado de realizar la laudatio del homenajeado. Cierre musical del acto

El evento concluyó con una actuación musical a cargo de la cantante Irma Macías, que puso el broche final a una jornada con la que Asomega celebró el 25 aniversario de un premio que reconoce la excelencia médica en Galicia.