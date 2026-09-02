El BNG de Brión denuncia que 164 familias quedan fuera del Bono Concilia por elegir actividades municipales

Un grupo de jóvenes, durante una de las actividades de un campamento I CEDIDA

El BNG de Brión denuncia el perjuicio que, según sostiene, provocará en las familias del municipio la decisión de la Xunta de excluir del Bono Concilia los campamentos y actividades de conciliación organizados por las administraciones públicas.

Según los datos aportados por la formación nacionalista, 164 familias, con 213 niños y niñas, participaron este verano en las actividades municipales de conciliación de Brión. El coste medio de estas actividades fue de cerca de 220 euros por familia, con un desembolso total superior a los 35.000 euros.

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El BNG calcula que las familias podrían dejar de percibir entre 165 y 220 euros por cada participante, en función del porcentaje de ayuda que les correspondiese. En conjunto, la formación estima que las 164 familias podrían quedar sin más de 27.000 euros en ayudas, tomando como referencia una subvención general del 75 % del coste.

La formación señala que la modificación de las condiciones del Bono Concilia fue publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia y que las ayudas de este año se limitarán a las actividades organizadas por entidades privadas.

Críticas al Concello

El BNG considera "especialmente grave" que este cambio se haya confirmado cuando muchas familias ya habían contratado, pagado y utilizado las actividades de conciliación.

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La formación recuerda además que ya había alertado el pasado 7 de agosto de la posible exclusión de las actividades municipales y critica al Gobierno local de Brión por, según sostiene, no haber realizado gestiones para defender los intereses de las familias afectadas.

"Advertimos desta situación cando aínda había marxe para actuar", asegura el BNG, que cuestiona la actuación del Concello ante esta situación.

Los nacionalistas reclaman así una respuesta ante una medida que, a su juicio, perjudica a las familias que optaron por los programas públicos de conciliación.