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Diario de Ferrol

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Brión

Brión abre a inscrición para formarse e acceder ás súas cociñas colaborativas

O curso celebrarase do 25 de setembro ao 16 de outubro e permitirá aprender a utilizar as instalacións de Transformando en Brión

Redacción Santiago
31/08/2026 13:30
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O deste setembro será o segundo curso formativo organizado no coworking brionés este ano, despois do celebrado o pasado mes de abril.
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O Concello de Brión abriu a inscrición para unha nova edición do curso de formación para acceder ás cociñas colaborativas do coworking Transformando en Brión, un espazo integrado na Rede Provincial de Coworking da Deputación da Coruña.

A formación celebrarase entre o 25 de setembro e o 16 de outubro e combinará contidos teóricos e prácticos para que os participantes poidan utilizar os equipamentos das instalacións do centro comercial Montebalado e elaborar os seus propios produtos cumprindo as garantías sanitarias necesarias.

Durante o curso, o alumnado aprenderá cuestións relacionadas coa limpeza e desinfección das instalacións, ademais de aspectos necesarios para poder comercializar as elaboracións, como o envasado, a trazabilidade e a documentación esixida para a súa venda a particulares, empresas ou centros educativos.

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A formación tamén permitirá coñecer os custos asociados ao uso das instalacións, postas en marcha polo Concello de Brión coa colaboración da Deputación da Coruña e o GDR Terras de Compostela.Inscricións ata o 24 de setembro

As persoas interesadas poden inscribirse ata o 24 de setembro a través do correo emprego@concellodebrion.gal ou no teléfono 981 88 70 06 (extensión 47). A cota é de 50 euros.

O curso está organizado polo Concello de Brión co apoio da Deputación da Coruña, a través da Rede Provincial de Espazos de Traballo, e da asociación Daquídarredor, formada por usuarios do coworking e encargada da xestión das instalacións.Un espazo en crecemento

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As cociñas colaborativas de Transformando en Brión comezaron a funcionar en 2019 e desde entón a demanda foi aumentando. A maior parte dos usuarios proceden de Brión e dos municipios próximos, como Ames, Negreira ou Rois, aínda que tamén hai produtores doutras comarcas e mesmo de puntos como Ourense ou Vigo.

O deste setembro será o segundo curso formativo organizado no coworking brionés este ano, despois do celebrado o pasado mes de abril.

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