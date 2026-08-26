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Brión

La Romaría de Santa Minia ya es oficialmente Festa de Interese Turístico de Galicia

El DOG publica la declaración, aprobada por el Consello da Xunta el pasado mes de mayo, que reconoce el valor turístico de una de las celebraciones más multitudinarias de Brión

Redacción Santiago
26/08/2026 17:25
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El Concello de Brión trabaja actualmente en el cierre de la programación de este año
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El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este miércoles la declaración de la Romaría de Santa Minia como Festa de Interese Turístico de Galicia, haciendo oficial el acuerdo adoptado por el Consello da Xunta el pasado 25 de mayo.

El alcalde de Brión, Pablo Lago, celebró que el reconocimiento llegue antes de la presentación de la programación de este año, por lo que la celebración ya podrá promocionarse con esta nueva distinción. Lago considera que se trata de "un paso máis adiante na promoción dunha das romarías máis concorridas, singulares e arraigadas na comarca" y confía en que el reconocimiento contribuya a atraer a más visitantes en los próximos años.

La edición de este año contará además con una circunstancia especial: el 27 de septiembre, día grande de Santa Minia, será domingo. El Concello espera que, si las condiciones meteorológicas acompañan, esto contribuya a incrementar la afluencia y permita superar las 50.000 personas durante los días de celebración.

Programación en septiembre

El Concello de Brión trabaja actualmente en el cierre de la programación de la edición de 2026, cuyo cartel y programa se presentarán a principios de septiembre.

Además de los actos de carácter religioso, la Romaría de Santa Minia contará con actuaciones musicales, propuestas gastronómicas y diversas actividades socioculturales que completarán la celebración.

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