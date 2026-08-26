El BNG acusa al Concello de Brión de actuar tras denunciar la situación del puente del Pozo Negro

El puente deterioriado ya ha sido retirado para evitar incidentes Cedida

El BNG de Brión acusa al Gobierno local de actuar únicamente después de que la formación nacionalista ponga sobre la mesa los problemas trasladados por la vecindad. El grupo municipal sitúa como último ejemplo la situación de el puente situado junto a la fervenza do Pozo Negro, sobre la que registró este miércoles un escrito reclamando una actuación.

Según explica el Bloque, el documento fue registrado a las 12:42 horas y, a las 14:20 horas, el Concello publicó en sus redes sociales que había ordenado retirar el punte deteriorado y que trabajaba en una nueva solución.

Para el BNG, esta diferencia horaria es "sintomática" de una dinámica que, a su juicio, se repite en el municipio: "primeiro denuncia o BNG e despois móvese o Concello".

El Concello anuncia un nuevo puente

El Gobierno local informó este miércoles de que había ordenado la retirada de la estructura debido a su estado de deterioro. El Concello explica que el puente actual fue instalado hace aproximadamente 15 años por la veciñanza de Ons, con ayuda municipal, y que en aquel momento no se solicitaron los permisos correspondientes.

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Según la versión municipal, Augas de Galicia ya había advertido entonces de que la instalación no cumplía determinados requisitos de protección ambiental, al encontrarse en un entorno vinculado a la Rede Natura. El Concello asegura que, tras varias gestiones, consiguió que no se obligase a retirar la estructura.

Ahora, debido a su deterioro, sostiene que "non é posible reparar a ponte sen máis" y anuncia que ya tiene elaborada una solución adaptada a la normativa. El Ayuntamiento está a la espera de las autorizaciones sectoriales necesarias para poder instalar una nueva estructura.

Mientras tanto, el puente deteriorado ha sido retirado para evitar posibles incidentes. El objetivo municipal es recuperar el paso "con todas as garantías de seguridade" y respetando los valores ambientales de la zona."A veciñanza non debería ter que agardar"

El BNG considera positivo que el Concello haya anunciado medidas para solucionar el problema, pero cuestiona que haya sido necesaria su intervención para que se atendiese una demanda que, según la formación, llevaba meses trasladándose al Ayuntamiento.

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"A veciñanza non debería ter que agardar a que o BNG denuncie cada problema para que o Concello reaccione", señala el Bloque.

La formación nacionalista reclama al Gobierno municipal "máis iniciativa e menos oposición á oposición" y defiende que el Ejecutivo local debe anticiparse a los problemas y buscar soluciones sin necesidad de que la oposición le marque la agenda.

"En Brión parece que o BNG goberna desde a oposición", ironiza la formación, que asegura que continuará trasladando al Concello las demandas de la vecindad y fiscalizando la acción del Gobierno de PSOE y PP.