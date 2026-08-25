El BNG de Brión reclama soluciones para las zonas afectadas por inundaciones tras el rechazo de una moción en el pleno

Señalización en la aldea de O Outeiro (Os Ánxeles, Brión) Cedida

El BNG de Brión reclama actuaciones para reducir los problemas de inundaciones que afectan a vecinos de O Rial, O Cabo, Estrar y A Gándara, después de que una moción presentada por la formación en el pleno municipal de junio no saliera adelante.

La iniciativa proponía crear un comité de trabajo técnico con participación de las administraciones implicadas y de la vecindad afectada, además de establecer un calendario de actuaciones. También planteaba la colaboración de la Xunta, Augas de Galicia, la Deputación da Coruña y el Concello de Brión para abordar las causas de los episodios de inundaciones.

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La moción recibió seis votos en contra del PSOE y tres abstenciones del PP. El BNG considera que la instalación de paneles informativos sobre el riesgo de inundaciones, que la Xunta ha colocado en distintos puntos, incluida la parroquia de Os Ánxeles, debe complementarse con actuaciones destinadas a reducir el riesgo.

La formación nacionalista señala además que los vecinos afectados llevan años trasladando sus reclamaciones al Concello. Según el BNG, los primeros escritos sobre esta problemática fueron presentados en 2022 y la primera respuesta municipal no llegó hasta 2024.

El BNG también recuerda que presentó una enmienda a los presupuestos autonómicos de 2026 para reclamar actuaciones de prevención del riesgo de inundaciones en Os Ánxeles. La propuesta, junto con otras enmiendas del grupo, fue rechazada en el Parlamento de Galicia por el PP.

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La formación reclama que se retome el trabajo para buscar soluciones a los problemas de inundaciones y que las actuaciones vayan más allá de la señalización de las zonas de riesgo.

"Informar de que existe perigo é importante, pero non pode ser a única resposta", señaló el portavoz del BNG de Brión, Xosé Penas, quien defendió la necesidad de intervenir para reducir la frecuencia y gravedad de los episodios de inundaciones.