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Brión

Brión abre las inscripciones para la Feira Labrega, que se celebrará el 20 de septiembre

La octava edición incluirá puestos de productos locales, talleres de oficios tradicionales, degustaciones y actuaciones musicales

Redacción Santiago
25/08/2026 12:04
FeiraLabrega
La feria labrega en la pasada edición
Concello de Brión
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El Concello de Brión ha abierto el plazo de inscripción para participar en una nueva edición de la Feira Labrega, que se celebrará el domingo 20 de septiembre, de 11:00 a 22:00 horas, en la praza das Polbeiras, junto a la carballeira de Santa Minia.

La feria contará con espacios de exposición y venta de productos frescos y elaborados, además de talleres de oficios tradicionales, degustaciones gastronómicas de productos locales y actuaciones musicales. Los pequeños productores de Brión y de la comarca interesados en participar pueden solicitar información e inscribirse llamando al 981 88 70 06, de 9:00 a 14:00 horas.

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La celebración de la feria estará condicionada por las condiciones meteorológicas. El año pasado, la lluvia obligó a trasladar la actividad al espacio colaborativo de Monte Balado.

La Feira Labrega forma parte del programa Coworking Fest, que incluirá además tres jornadas de puertas abiertas en el espacio colaborativo de Monte Balado para el alumnado del CEIP de Pedrouzos. Los escolares visitarán las instalaciones los días 15, 16 y 17 de septiembre, de 10:00 a 13:00 horas, con el objetivo de conocer el funcionamiento del espacio y acercarse a las posibilidades que ofrece el coworking.

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La iniciativa busca también poner en valor el sector primario y promover el consumo y comercialización de productos locales y sostenibles. La Feira Labrega está organizada por el Concello de Brión con la colaboración de distintas administraciones y entidades.

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