Brión pide reducir el consumo de agua ante el aumento de la demanda

Ante las previsiones de altas temperaturas, el Concello recuerda que la ciudadanía debe realizar un uso racional del agua

El Concello de Brión pide a la vecindad responsabilidad y colaboración para garantizar el abastecimiento de agua ante el incremento del consumo registrado en los últimos días y la situación de sequía.

Ante las previsiones de altas temperaturas, el Concello recuerda que la ciudadanía debe realizar un uso racional del agua y establece una serie de medidas extraordinarias de ahorro, que permanecerán vigentes hasta nuevo aviso.

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Entre ellas se encuentra evitar el riego de jardines, huertas, céspedes y otras zonas verdes, el llenado de piscinas, el lavado de vehículos y la limpieza de aceras, patios, fachadas y otros espacios exteriores con agua de la red. También se pide evitar cualquier otro uso no esencial que pueda suponer un consumo elevado.

El Concello mantiene contacto con Espina y Delfín, empresa concesionaria del servicio, para realizar un seguimiento diario de la situación.

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Desde el gobierno local advierten de que, si no se cumplen estas medidas y continúa aumentando el consumo, podrían verse obligados a adoptar restricciones más severas para garantizar el abastecimiento a toda la población.