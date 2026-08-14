Brión pide reducir el consumo de agua ante el aumento de la demanda
El Concello pide evitar el riego, el llenado de piscinas y el lavado de vehículos con agua de la red
El Concello de Brión pide a la vecindad responsabilidad y colaboración para garantizar el abastecimiento de agua ante el incremento del consumo registrado en los últimos días y la situación de sequía.
Ante las previsiones de altas temperaturas, el Concello recuerda que la ciudadanía debe realizar un uso racional del agua y establece una serie de medidas extraordinarias de ahorro, que permanecerán vigentes hasta nuevo aviso.
Entre ellas se encuentra evitar el riego de jardines, huertas, céspedes y otras zonas verdes, el llenado de piscinas, el lavado de vehículos y la limpieza de aceras, patios, fachadas y otros espacios exteriores con agua de la red. También se pide evitar cualquier otro uso no esencial que pueda suponer un consumo elevado.
El Concello mantiene contacto con Espina y Delfín, empresa concesionaria del servicio, para realizar un seguimiento diario de la situación.
Desde el gobierno local advierten de que, si no se cumplen estas medidas y continúa aumentando el consumo, podrían verse obligados a adoptar restricciones más severas para garantizar el abastecimiento a toda la población.