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Brión

Brión pide reducir el consumo de agua ante el aumento de la demanda

El Concello pide evitar el riego, el llenado de piscinas y el lavado de vehículos con agua de la red

Redacción Santiago
14/08/2026 10:55
Piscina Bastabales - Brión
Ante las previsiones de altas temperaturas, el Concello recuerda que la ciudadanía debe realizar un uso racional del agua
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El Concello de Brión pide a la vecindad responsabilidad y colaboración para garantizar el abastecimiento de agua ante el incremento del consumo registrado en los últimos días y la situación de sequía.

Ante las previsiones de altas temperaturas, el Concello recuerda que la ciudadanía debe realizar un uso racional del agua y establece una serie de medidas extraordinarias de ahorro, que permanecerán vigentes hasta nuevo aviso.

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Ames toma medidas ante la prealerta por sequía y prepara nuevas restricciones de agua

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Entre ellas se encuentra evitar el riego de jardines, huertas, céspedes y otras zonas verdes, el llenado de piscinas, el lavado de vehículos y la limpieza de aceras, patios, fachadas y otros espacios exteriores con agua de la red. También se pide evitar cualquier otro uso no esencial que pueda suponer un consumo elevado.

El Concello mantiene contacto con Espina y Delfín, empresa concesionaria del servicio, para realizar un seguimiento diario de la situación.

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Santiago mantiene las restricciones de agua ante la prealerta por escasez en el Tambre

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Desde el gobierno local advierten de que, si no se cumplen estas medidas y continúa aumentando el consumo, podrían verse obligados a adoptar restricciones más severas para garantizar el abastecimiento a toda la población.

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