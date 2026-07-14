Brión abre el plazo de inscripción en las escuelas culturales y deportivas municipales

La programación cultural incluye las Escuelas de Música y Baile Tradicional, con clases de baile gallego, pandereta, gaita y percusión Cedida

El concello Brión ha abierto este martes el plazo de inscripción en las escuelas culturales y deportivas municipales para el curso 2026-2027. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 14 de agosto. Tanto los formularios de inscripción como el programa completo y los horarios de las actividades están disponibles en la página web municipal.

La oferta incluye un total de 15 modalidades dirigidas tanto a niños como a adultos, que darán comienzo el 1 de octubre. El precio se mantiene sin cambios respecto a los últimos cinco años: 80 euros por actividad y curso, excepto yoga, cuya cuota anual es de 120 euros. El ayuntamiento mantiene además los descuentos para la segunda actividad y para familias.

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Como en ediciones anteriores, se establece un período de prueba de quince días hasta el 15 de octubre, durante el cual los participantes podrán darse de baja si no están satisfechos con la actividad. Las bajas tramitadas después de esa fecha deberán abonar la parte correspondiente de la cuota.

La programación cultural incluye las Escuelas de Música y Baile Tradicional, con clases de baile gallego, pandereta, gaita y percusión, además de iniciación a la música y al baile tradicional. También se ofertan cursos de iniciación a la pintura, Zumba Kids y talleres TIC de mecanografía y competencias digitales.

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En el ámbito deportivo, el programa dispone de 150 plazas repartidas entre actividades como predeporte, gimnasia rítmica, judo, tenis, patinaje y fútbol sala. La oferta para mayores de 16 años se completa con dos grupos de yoga.