Brión expone las 33 obras donadas en el XVIII Encontro coa Arte en homenaje a Xosé Vizoso

El comisario de la exposición y del Encontro coa Arte, Xosé Vázquez Castro, puso en valor la generosidad de los artistas

La sala de exposiciones de Brión acoge desde este viernes una muestra con las 33 obras donadas por los participantes en el XVIII Encontro coa Arte: lembrando a Xosé Vizoso, celebrado hace un año. La exposición, inaugurada en el marco de la actual edición del certamen, está presidida por dos caricaturas de Vizoso realizadas por Siro y una escultura en madera de roble policromada del artista Camilo Seira.

La concejala de Cultura, Sandy Cebral, fue la encargada de abrir la muestra y destacó la estrecha relación entre Xosé Vizoso y Xosé Neira Vilas, a quien está dedicada la presente edición del encuentro. La edil recordó la colaboración entre ambos creadores en diferentes publicaciones y reivindicó la figura de Vizoso como ilustrador, escultor, pintor y ceramista.

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Por su parte, el comisario de la exposición y del Encontro coa Arte, Xosé Vázquez Castro, puso en valor "a xenerosidade dos artistas, grazas á cal o Concello de Brión pode presumir dunha colección de arte impresionante, avalada por unhas cincocentas obras".

Vázquez Castro destacó que este patrimonio artístico "está para o gozo e desfrute de calquera persoa que visite este concello" y subrayó que las obras donadas no solo homenajean a Xosé Vizoso, sino que también contribuyen a enriquecer el patrimonio cultural del municipio.

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La exposición reúne trabajos de 26 artistas procedentes de Galicia y de otros puntos de España, entre ellos África de la Llave, Alba Roqueta, Ángel Contreras, Antón Sobral, Camilo Seira, Chelo Rodríguez, Fernando Yáñez, José A. Regidor, José Galarzo, María Xesús Díaz, Miguel Anxo Varela, Paco Casal, Ricardo Rilo, Siro o Xosé Vázquez Castro, entre otros.