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Brión

El XIX Encontro coa Arte de Brión arranca con la inauguración de 'Siro. A vida nun lápis'

La cita reúne hasta el domingo a 27 artistas y abrió su programación con una exposición dedicada al caricaturista gallego

Redacción
03/07/2026 16:45
ObradoirosPinturaBrion
Uno de los obradoiros que hay estos días en Brión
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El XIX Encontro coa Arte: lembrando a Xosé Neira Vilas comenzó este viernes en Brión con la participación de 27 artistas procedentes de distintos puntos de España y una programación que se prolongará hasta el domingo.

La jornada inaugural arrancó en la carballeira de Santa Minia con talleres gratuitos de acuarela y modelado impartidos por los artistas José A. Regidor, Frutos Casado, José Galarzo y María Carmen Martínez, dirigidos a los vecinos y vecinas del municipio.

A continuación, el centro social polivalente acogió la recepción oficial del alcalde de Brión, Pablo Lago Sanmartín, y la inauguración de la exposición 'Siro. A vida nun lápis', que podrá visitarse hasta el mes de septiembre. 

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El XIX Encontro coa Arte homenajeará a Xosé Neira Vilas con 27 artistas en Brión y Vila de Cruces

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El regidor lamentó la ausencia del caricaturista por motivos de salud e invitó a la ciudadanía a recorrer una muestra que reúne libros, láminas y publicaciones de uno de los grandes referentes del humor gráfico gallego.

Por su parte, el comisario del Encontro coa Arte, Xosé Vázquez Castro, destacó que durante estos tres días Brión se convierte "nun punto de encontro no que dialogan diferentes disciplinas, estilos e xeracións", animando a los participantes a compartir experiencias y conocimientos.

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La programación continuará este sábado con una sesión de pintura al natural en Ponteledesma, una ofrenda floral a Xosé Neira Vilas en la iglesia de Santiago de Gres, una visita a la fundación dedicada al escritor y un homenaje teatral a cargo de Cándido Pazó con la obra 'Memorias dun neno galego'.

El encuentro concluirá el domingo con una última jornada de pintura al natural en el Paseo do Rego Pego. Como es tradición, cada artista donará una de las obras realizadas durante el certamen, que pasará a formar parte de la Colección de Arte de Brión.

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