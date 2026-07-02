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Brión

El XIX Encontro coa Arte homenajeará a Xosé Neira Vilas con 27 artistas en Brión y Vila de Cruces

El encuentro se celebrará del 3 al 5 de julio con talleres, exposiciones, pintura al aire libre y un mercado de arte

Redacción
02/07/2026 20:55
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Durante los tres días permanecerá abierto el Mercado da Arte en la Sala Municipal de Exposiciones
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El XIX Encontro coa Arte homenajeará este año al escritor Xosé Neira Vilas con una programación que reunirá a 27 artistas de distintos puntos de España entre el 3 y el 5 de julio en los municipios de Brión y Vila de Cruces. La iniciativa combinará creación artística, formación y actividades abiertas al público.

La concejala de Cultura de Brión, Sandy Cebral, destacó que se trata de unas jornadas de convivencia y creación que reúnen a pintores, fotógrafos, músicos y escritores en torno a diferentes propuestas de difusión de las artes plásticas.

El programa arrancará el viernes, de 10.00 a 12.30 horas, con talleres gratuitos de acuarela y modelado en la Carballeira de Santa Minia, además de la inauguración de la exposición 'Siro. A vida nun lápis'. Esa misma tarde se celebrará una sesión de pintura al aire libre en Bastavales y la octava edición del Concurso de Pintura y Dibujo Infantil y Juvenil, así como una visita teatralizada a la iglesia de la localidad.

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El sábado, los participantes se desplazarán a Ponteledesma, en Vila de Cruces, para una nueva jornada de pintura del natural. La programación incluirá también una ofrenda floral a Xosé Neira Vilas en la iglesia de Santiago de Gres, una visita a la fundación dedicada al escritor y la representación de 'Memorias dun neno galego', a cargo de Cándido Pazó.

El encuentro concluirá el domingo con una última sesión de pintura en el Paseo do Rego Pego. Como es tradición, cada artista donará una de las obras realizadas durante el evento, que pasará a formar parte de la Colección de Arte del Concello de Brión.

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Durante los tres días permanecerá abierto el Mercado da Arte en la Sala Municipal de Exposiciones, donde podrán adquirirse obras de los artistas participantes. Entre los creadores invitados figuran Siro, Fernando Yáñez, Caxoto, Ángel Contreras, África de la Llave, Alba Roqueta, Paco Casal, Miguel Anxo Varela o Iván Prieto, entre otros.

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