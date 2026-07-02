Brión invierte más de un millón de euros en renovar sus instalaciones deportivas

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el alcalde de Brión, Pablo Lago Sanmartín firman el convenio

El Concello de Brión y la Diputación de A Coruña invertirán más de un millón de euros en la mejora de dos de las principales infraestructuras deportivas del municipio: la remodelación integral del campo de fútbol José Pumar, en Bastavales, y la ampliación del pabellón municipal de Pedrouzos.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el alcalde de Brión, Pablo Lago Sanmartín, firmaron este jueves el convenio de cooperación para ejecutar las obras del campo de fútbol y visitaron posteriormente la ampliación del pabellón, ya finalizada. La institución provincial aportará 500.000 euros al conjunto de ambas actuaciones, mientras que el Ayuntamiento asumirá el resto de la financiación.

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La reforma del campo José Pumar contará con un presupuesto de 537.917 euros y permitirá sustituir el actual terreno de tierra por césped artificial de última generación, renovar la iluminación con tecnología LED, instalar un nuevo sistema de drenaje y crear un aparcamiento con capacidad para 71 vehículos. El plazo previsto para ejecutar las obras es de tres meses.

Por su parte, la ampliación del pabellón de Pedrouzos, que ha supuesto una inversión de 540.346 euros, dota al complejo deportivo de un nuevo espacio multiusos destinado tanto a la práctica deportiva como a la celebración de actividades culturales, sociales y educativas. La actuación incluye además una pérgola de acceso para mejorar la espera del transporte escolar y medidas para incrementar el confort térmico y acústico del edificio.

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Durante la visita, González Formoso destacó que ambas actuaciones responden a una demanda del municipio y de las entidades deportivas, mientras que Pablo Lago subrayó que las nuevas instalaciones permitirán dar respuesta al crecimiento de la actividad deportiva y educativa en Brión.