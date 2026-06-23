El Concello de Brión invierte 219.000 euros en la mejora del vial entre Coruxido y Sabaxáns

Ya se están ejecutando las primeras tareas, centradas en la apertura de zanjas, limpieza de cunetas y mejora de los cruces de agua

El Concello de Brión ha iniciado las obras de mejora del vial que conecta las aldeas de Coruxido y Sabaxáns, en la parroquia de Bastavales, una actuación en la que se invierten 219.000 euros con cargo al Plan Complementario del POS+ de la Diputación de A Coruña.

Los trabajos afectan a un tramo de algo más de 3 kilómetros de carretera y se desarrollarán en siete tramos, con una superficie total de actuación de 12.735 metros cuadrados. El objetivo es mejorar el firme y garantizar una mayor seguridad vial.

El concejal de Obras, Antonio Vidal, explicó que ya se están ejecutando las primeras tareas, centradas en la apertura de zanjas, limpieza de cunetas y mejora de los cruces de agua mediante la colocación de marcos prefabricados.

Padrón incorpora planos turísticos accesibles para persoas con discapacidade visual Más información

Posteriormente, se llevará a cabo una cuneta de seguridad de unos cien metros en la zona más próxima a las viviendas y se procederá a la renovación completa del vial mediante aglomerado en caliente, tras los trabajos previos de bacheo.

La actuación se completa con la instalación de señalización horizontal y vertical, incluyendo el pintado de las líneas de borde de la carretera.

Según el Concello, las obras avanzan según lo previsto y está previsto que estén finalizadas a finales del verano.