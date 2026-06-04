Brión abre la inscripción para los cursos de piragüismo de verano en Ponte Insua
La actividad, organizada por el Club Ribeiras do Tambre, está dirigida a mayores de 8 años y se desarrollará durante julio y agosto
El Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre, en colaboración con el Ayuntamiento de Brión, convoca una nueva edición de sus cursos de piragüismo, dirigidos a personas mayores de 8 años y que se desarrollarán durante los meses de julio y agosto en las instalaciones municipales de Ponte Insua, en la parroquia de Ons.
Las clases tendrán lugar durante los meses de julio y agosto, organizadas por categorías de edad y en horario de tarde los viernes, de 18:00 a 20:00 horas. Los participantes se distribuirán en grupos según su edad: juvenil, cadete, infantil, alevín y benjamín. Además, se ofrecerá la posibilidad de continuar la actividad los sábados entre febrero y mayo, en horario de 11:00 a 12:00 horas.
Para participar no es necesario contar con conocimientos previos de este deporte. El único requisito es saber nadar y tramitar la correspondiente ficha federativa en el momento de la inscripción. De hecho, la cuota de inscripción corresponde al coste de la licencia federativa, que varía en función de la edad del participante.
Las inscripciones pueden formalizarse en la Casa de la Cultura de Brión.