La Romaría de Santa Minia de Brión ya es Fiesta de Interés Turístico de Galicia

El alcalde de Brión, Pablo Lago, celebró el acuerdo del Consello de la Xunta por el que se declara la Romaría de Santa Minia como Fiesta de Interés Turístico de Galicia, un reconocimiento que, según señaló, “hace xustiza” a una de las celebraciones más concurridas y arraigadas de la comarca.

Lago afirmó que se trata de un objetivo por el que su gobierno llevaba años trabajando y subrayó que esta distinción supondrá un impulso a la promoción de la romería y contribuirá a atraer a más visitantes a Brión en los próximos años.

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El regidor agradeció la colaboración de la Axencia de Turismo de Galicia y de la Xunta, así como el trabajo del personal municipal y de las personas que participaron en la elaboración de la memoria técnica, destacando además el apoyo vecinal, con más de 1.200 firmas recogidas en pocos días.

Durante la tramitación, el Concello reforzó la documentación inicial de 2024 con informes históricos, material gráfico y nuevos argumentos sobre el arraigo y la singularidad de la celebración, aspectos señalados por la comisión evaluadora de la Xunta.

Entre la documentación presentada se incluyeron informes del historiador Clodio González y del párroco de Brión, José Luis Dorelle Iglesias, que incidían en el arraigo y la singularidad de la romería.

La Romaría de Santa Minia, que se celebra cada 27 de septiembre, reúne cada año entre 30.000 y 50.000 personas y combina actos religiosos con programación musical, gastronómica y actividades socioculturales.