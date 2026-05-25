Brión abre el plazo de inscripción para sus campamentos y programas de conciliación de este verano 

Una edición pasada del campamento

El Concello de Brión ha abierto el plazo de inscripción en sus programas de conciliación de la vida laboral y familiar dirigidos a familias con menores empadronados en el municipio: el Concilia Verán y los Campamentos de Verán 2026.

Las solicitudes podrán presentarse hasta las 23:59 horas del 2 de junio a través de la Sede Electrónica municipal, o bien hasta las 14:00 horas del mismo día de forma presencial en el registro de Servicios Sociales.

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El Concilia Verán está destinado a niños y niñas de entre 3 y 12 años y se desarrollará en instalaciones municipales con actividades en horario de mañana, de 8:00 a 15:00 horas, durante el periodo vacacional estival, excepto fines de semana y festivos. El programa contará con seis turnos, con un mínimo de 20 plazas y un máximo de 120 por quincena.

Por su parte, los Campamentos de Verán Infantil y Xuvenil tendrán lugar del 23 al 31 de julio en el albergue A Filla do Mar, en Arcade. Están dirigidos a menores de entre 8 y 16 años, con prioridad para familias con necesidades de conciliación.

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El Concello de Brión ha establecido bonificaciones de entre el 15% y el 50% en función de la renta familiar, así como un descuento adicional del 25% para segundos y siguientes hijos de la misma unidad familiar. De este modo, los precios oscilan entre los 71 y los 293 euros en el caso de los campamentos, y entre 2 y 7 euros por día en el programa de conciliación.

Ambas iniciativas se enmarcan en las políticas municipales de conciliación de la vida laboral y familiar, en colaboración con el Ministerio de Igualdad a través del Plan Corresponsables, la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade y la Diputación de A Coruña.