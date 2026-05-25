Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Brión

Brión abre el plazo de inscripción para sus campamentos y programas de conciliación de este verano 

Las familias podrán solicitar plaza en el Concilia Verán y en los campamentos infantiles y juveniles hasta el 2 de junio

Redacción
25/05/2026 18:34
Una edición pasada del campamento
Una edición pasada del campamento
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Brión ha abierto el plazo de inscripción en sus programas de conciliación de la vida laboral y familiar dirigidos a familias con menores empadronados en el municipio: el Concilia Verán y los Campamentos de Verán 2026.

Las solicitudes podrán presentarse hasta las 23:59 horas del 2 de junio a través de la Sede Electrónica municipal, o bien hasta las 14:00 horas del mismo día de forma presencial en el registro de Servicios Sociales.

Usc

La USC ofrece 32 propuestas en su Universidade de Verán en Santiago

Más información

El Concilia Verán está destinado a niños y niñas de entre 3 y 12 años y se desarrollará en instalaciones municipales con actividades en horario de mañana, de 8:00 a 15:00 horas, durante el periodo vacacional estival, excepto fines de semana y festivos. El programa contará con seis turnos, con un mínimo de 20 plazas y un máximo de 120 por quincena.

Por su parte, los Campamentos de Verán Infantil y Xuvenil tendrán lugar del 23 al 31 de julio en el albergue A Filla do Mar, en Arcade. Están dirigidos a menores de entre 8 y 16 años, con prioridad para familias con necesidades de conciliación.

Vedra volverá a ofrecer este verano varias propuestas de conciliación y ocio juvenil

Campamentos, baloncesto y ocio ambiental: Vedra presenta su programación de verano

Más información

El Concello de Brión ha establecido bonificaciones de entre el 15% y el 50% en función de la renta familiar, así como un descuento adicional del 25% para segundos y siguientes hijos de la misma unidad familiar. De este modo, los precios oscilan entre los 71 y los 293 euros en el caso de los campamentos, y entre 2 y 7 euros por día en el programa de conciliación.

Ambas iniciativas se enmarcan en las políticas municipales de conciliación de la vida laboral y familiar, en colaboración con el Ministerio de Igualdad a través del Plan Corresponsables, la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade y la Diputación de A Coruña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

La Romaría de Santa Minia de Brión ya es Fiesta de Interés Turístico de Galicia
Redacción
Una edición pasada del campamento

Brión abre el plazo de inscripción para sus campamentos y programas de conciliación de este verano
Redacción
AndainaTerrasAltamira5

A XI Andaina Terras de Altamira de Brión bate récord con 1.200 participantes
Redacción
Minuto de silencio en Brión

Brión se concentra en señal de duelo por el fallecimiento de una menor en el municipio
Redacción