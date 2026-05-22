Diario de Ferrol

Brión

Comeza a terceira edición da Mostra de Teatro EM-Brión con sete compañías

O centro social acollerá do 22 ao 31 de maio unha programación de teatro amador con participación de centros escolares de distintas partes de Galicia

Redacción
22/05/2026 10:18
Teatro Maniotas organiza esta mostra
O centro social polivalente de Brión acollerá do 22 ao 31 de maio unha nova edición da Mostra de Teatro EM-Brión, organizada por Teatro das Maniotas, o grupo teatral formado por alumnado do IES de Brión, coa colaboración do concello brionés. 

A mostra de teatro chega este ano á súa terceira edición e reunirá sete compañías teatrais procedentes de centros educativos e escolas de Cee, O Porriño, Vedra, Outes, Santiago e Brión.

Seis das sete funcións serán abertas ao público, con entrada libre e de balde ata completar aforo. Todas as representacións comezarán ás 20:00 horas, comezando este venres 22 de maio coas “Pezas teatrais”, do IES Ribeira do Louro (O Porriño). O sábado 23 será a quenda de Papaventos (Vedra), coa obra “Ata que soe o timbre”.

Na seguinte semana actuarán os grupos restantes. O venres 29, o grupo local Teatro das Maniotas representará “Sobremesa”. O sábado 30 será a quenda de Teatro Terra de Outes coa peza “A praia do demo”. 

O peche da mostra incluirá un programa dobre a cargo de compañías compostelás: “Deuses contra titáns”, da Escola de Teatro Pábulo, e “Romeo e Xulieta”, adaptación da Aula de Teatro do Centro Social de Conxo.

A única función non aberta ao público será “Magnetismo”, de Tuéjele Teatro (IES Fernando Blanco de Cee), que terá lugar o hoxe, venres, ás 11:00 horas, destinada exclusivamente ao alumnado do IES de Brión

