Brión
Brión se concentra en señal de duelo por el fallecimiento de una menor en el municipio
La Praza do Concello acogió un minuto de silencio con presencia de vecinos, representantes políticos y efectivos de emergencias
A praza do Concello de Brión acolleu este mediodía un minuto de silencio en sinal de dó polo tráxico falecemento dunha menor de idade este mércores no municipio. A concelleira de Servizos Sociais, Rosa Romero, deu paso ao minuto de silencio sen ningún tipo de intervención. O acto rematou cun sonoro aplauso.
Entre as persoas presentes, ademais de veciños e veciñas do municipio, figuraban concelleiros dos tres grupos municipais de Brión (PSOE, PP e BNG); o alcalde de Ames, Blas García; representantes do Posto da Garda Civil, Policía Local, Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Brión e persoal municipal do Concello de Brión.