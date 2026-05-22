Brión se concentra en señal de duelo por el fallecimiento de una menor en el municipio

Minuto de silencio en Brión

A praza do Concello de Brión acolleu este mediodía un minuto de silencio en sinal de dó polo tráxico falecemento dunha menor de idade este mércores no municipio. A concelleira de Servizos Sociais, Rosa Romero, deu paso ao minuto de silencio sen ningún tipo de intervención. O acto rematou cun sonoro aplauso.

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Entre as persoas presentes, ademais de veciños e veciñas do municipio, figuraban concelleiros dos tres grupos municipais de Brión (PSOE, PP e BNG); o alcalde de Ames, Blas García; representantes do Posto da Garda Civil, Policía Local, Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Brión e persoal municipal do Concello de Brión.