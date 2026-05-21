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Brión

Muere una niña de dos años en Brión al quedar olvidada varias horas en un coche

Ep
21/05/2026 10:22
112 Emergencias
Centro de emergencias 112
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Una niña de dos años ha muerto en el municipio coruñés de Brión al quedar olvidada varias horas en el interior del vehículo estacionado de su padre.

Según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, el progenitor llevó al mayor al colegio y se olvidó de dejar a la niña en la guardería tras haber recibido una llamada cuando pasaba por delante de su centro de trabajo.

Estas fuentes han explicado que el hombre, al recibir la llamada, estacionó el vehículo y acudió al su trabajo sin percatarse de que no había dejado a la mejor en la guardería.

Cuando la madre fue a recoger a la niña a la guardería se percataron del suceso y trasladaron a la menor al PAC de Bertamiráns, donde según han indicado otras fuentes, explicaron que se habían dejado olvidada a la menor.

Por su parte, fuentes sanitarias han informado de que la menor fue asistida en el PAC de Bertamiráns sobre las 16,00 horas, a donde acudió también una ambulancia medicalizada que realizó maniobras de reanimación sin lograr ya que se recuperase.

El CIAE 112 Galicia ha explicado que el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) ofrece atención especializada a la familia.

El suceso tuvo lugar en una jornada en la que se registraron altas temperaturas.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Santiago, de la Guardia Civil, investiga los hechos.

Fuentes municipales han avanzado que se decretarán dos días de luto oficial en señal de condolencia y que se está ultimando la convocatoria de un minuto de silencio para la jornada del viernes.

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