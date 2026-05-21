Brión decreta dos días de luto por la menor fallecida

Vista aérea del concello de brión

El Concello de Brión ha anunciado dos días de luto oficial por el trágico fallecimiento de una menor de edad ocurrido ayer en el municipio.

Durante este período, los días 21 y 22 de mayo, las banderas exteriores del Concello ondearán a media asta en los edificios municipales como símbolo de duelo por este suceso.

Asimismo, el Concello de Brión convoca a todos los vecinos y vecinas a guardar un minuto de silencio este viernes a las 12.00 horas, en la plaza del Concello.

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Finalmente, el Concello ha trasladado su más sentido pésame y todo su apoyo a la familia de la menor fallecida, así como a sus amistades, poniendo a su disposición todos los recursos municipales que puedan necesitar en estos duros momentos.