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Brión

Brión decreta dos días de luto por la menor fallecida

El Concello convoca un minuto de silencio este viernes a las 12.00 horas en la plaza municipal y traslada su apoyo a la familia y amistades de la pequeña

Redacción
21/05/2026 11:18
Vista aérea del concello de brión
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El Concello de Brión ha anunciado dos días de luto oficial por el trágico fallecimiento de una menor de edad ocurrido ayer en el municipio.

Durante este período, los días 21 y 22 de mayo, las banderas exteriores del Concello ondearán a media asta en los edificios municipales como símbolo de duelo por este suceso.

Asimismo, el Concello de Brión convoca a todos los vecinos y vecinas a guardar un minuto de silencio este viernes a las 12.00 horas, en la plaza del Concello.

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Finalmente, el Concello ha trasladado su más sentido pésame y todo su apoyo a la familia de la menor fallecida, así como a sus amistades, poniendo a su disposición todos los recursos municipales que puedan necesitar en estos duros momentos.

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