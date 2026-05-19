El Pint of Science arranca en Brión con buena participación

Los más pequeños aprenden en el Pint Kids Cedida

Gran acogida en Brión a la primera sesión del Pint of Science, un festival gratuito que busca acercar la ciencia a la ciudadanía a través de un punto de encuentro tan presente en el país como son los bares. “O Pint Kids foi todo un éxito. Cubrimos todas as prazas e aos rapaces encantoulles, fóronse encantados coa experiencia. E coas charlas científicas tamén bastante ben, cunha trintena de persoas entre o público”, señala Nerea Lago, investigadora postdoctoral y responsable de Comunicación de esta edición en Brión.

Es la primera vez que el Concello de Brión se suma a esta iniciativa, que este año celebra su undécima edición en 114 ciudades de todo el territorio nacional. “Onte tivemos dúas quendas de Pint Kids, con vinte nenos e nenas en cada grupo que puideron ver células no microscopio de todo tipo, desde ás de abella e células sanguíneas ata tecido ovárico ou mostras de cebola”, explica Nerea Lago, quien añade que “tamén aprenderon como se cultivan as células, mentres pipeteaban volumes de líquidos de cores, e experimentaron como é o xeo seco nas súas propias mans”.

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Por otra parte, en el interior del bar O Novo Faro tuvieron lugar las dos primeras charlas del ciclo de la mano de María del Carmen Veiga Barbazán, profesora de la Universidade da Coruña, que habló sobre cómo transformar los residuos en bioplásticos; y Manuel Collado Rodríguez, del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas, quien disertó sobre cómo devolver la juventud a los tejidos humanos.

Programación

Hoy martes, a partir de las 19.00 horas, tendrán lugar tres charlas divulgativas. Clara Veiga Rilo, profesora de arqueología en la USC, hablará sobre “A vida a través da morte”, explicando cómo el estudio químico y la patología dental de cementerios arqueológicos de Galicia permite conocer cómo eran los gallegos del pasado.

Ángela López Rabuñal, investigadora asociada al grupo de Toxicoloxía Clínica e Conductual de la USC, disertará sobre “A análise de pelo en toxicoloxía forense”, explicando cómo se realiza, qué información aporta y las diferencias con otras analíticas como sangre u orina.

Finalmente, Xairo Calvo Pérez, del Museo da Lourinhã, acercará la paleontología al público con la charla “Que ten un dinosauro na cabeza?”, sobre el estudio del cerebro y los órganos de los sentidos de un ornitomimosaurio.

Las tres últimas charlas del ciclo tendrán lugar mañana miércoles 20 de mayo, también a partir de las 19.00 horas. Lara Gómez Brandón, del laboratorio de biotecnología vegetal Cultigar, hablará sobre “Biotecnoloxía vexetal: do laboratorio ao campo”, explicando procesos como la multiplicación de variedades de olivo autóctono o la obtención de patatas libres de virus mediante termoterapia.

El geógrafo Diego Cidrás Fernández, de la USC, disertará sobre “O eucalipto e os límites da ciencia das invasións”, contando la experiencia surgida en 2017 en el concello de Teo para intentar declarar el eucalipto como especie exótica invasora.

Por último, el arqueólogo Mario Ramos Soriano cuestionará la consideración de la Alta Edad Media como “edad oscura” en su ponencia “Entre sardiñas e castelos na Idade Escura”, ofreciendo una visión renovada sobre la Galicia costera en ese periodo a través de la arqueología.