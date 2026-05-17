María Pensado Casal gana la octava edición con una obra ambientada en Lalín Cedida

La coruñesa María Peinado Casal recibió el premio de la octava edición del Premio Laudamuco de manos de la concejala de Servicios Sociales, Rosa Romero; de la vicepresidenta de la Academia Galega de Teatro, María Barcala; y del director de Edicións Positivas, Francisco Macías.

El certamen, convocado por estas tres entidades, "xa ten promovido a escrita de máis de 300 obras de teatro en galego, cumprindo así o desexo de Roberto Vidal Bolaño, ilustre veciño deste concello", destacó Rosa Romero.

La autora, que concurrió bajo el seudónimo "Shelley Duvall", recibió la estatua diseñada por Xosé Vizoso, un ejemplar de su obra editada por Edicións Positivas y los 7.000 euros con los que está dotado el galardón, la mayor cuantía de entre los premios teatrales convocados anualmente en Galicia.

Rosa Romero subrayó que María Peinado Casal es la segunda mujer que consigue este galardón en sus ocho años de historia, tras Paula Carballeira allá por 2022, y expresó su deseo de que este reconocimiento sea un paso adelante en su carrera.

"Non sei se che servirá para que o teu nome se escriba en maiúsculas entre o sector, como dicías nunha entrevista hai uns meses, pero o que si che garanto é que estará escrito en maiúsculas na historia deste premio".

La propia María Peinado incidió en la necesidad de seguir avanzando hacia la igualdad. "En Galicia temos grandes dramaturgas", afirmó, aunque reconoció que "cando me presento aos concursos ás veces dubido no pseudónimo". Explicó que eligió el nombre de Shelley Duvall, en homenaje a la protagonista de El Resplandor, y admitió que dudó en utilizarlo porque "así o xurado sabería que era unha muller. Temos moito andado pero queda aínda moito por andar".

Sobre 'Maseira', la dramaturga explicó que el texto surgió a partir de una pregunta de su hija mayor sobre por qué existen las guerras y por qué no terminan. "Como no sabía que responderlle, empecei a escribir esta peza un pouco como vía de escape", señaló, destacando "ese humor absurdo que o envolve todo cunha personaxes froito dunha humanidade que todo o destroza".

Un acto de la obra fue representada en la sala municipal de exposiciones de Brión por actores y actrices de Teatro Ditea. La escena transcurre en una marquesina de autobús de Goiáns, en Lalín, donde tres nadadoras de natación sincronizada conversan con un tratante de ganado sobre la importancia del cerdo en el "Quilómetro Cero de Galicia". Un diálogo humorístico sobre los "porcos lalaínos" que encierra una reflexión sobre la existencia humana.

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En esta edición se presentaron 46 textos. El jurado, integrado por María Cristina Domínguez Dapena, María Torres Fernández, Roberto Pascual Rodríguez, María Ángeles Cuña Bóveda y Manuel Gestoso González como secretario, eligió Maseira por "a súa orixinalidade, temática, uso da lingua e estrutura teatral".

Según explicó Manuel Gestoso González, el premio se concedió a María Peinado "pola súa frescura e orixinalidade", destacando "o uso dun humor tendente ao absurdo que define un estilo propio e envolvente". También pusieron en valor su carácter antibelicista.

Con este reconocimiento, María Peinado se suma al palmarés del Premio Laudamuco junto a Vicente Piñeiro, Paula Carballeira, Francisco Antonio Vidal Blanco, Raúl Dans, Xavier Lama López, José Luís Baños de Cos y Julio Fernández Peláez y Alberto Casso Basterrechea.