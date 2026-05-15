María Peinado Casal recoge mañana en Brión el VIII Premio Laudamuco para textos teatrales
Después del acto el estreno de Polo de Franco, el nuevo espectáculo unipersonal de Teatro do Noroeste protagonizado por Luma Gómez
La sala municipal de exposiciones de Brión acogerá mañana, a las 18.00 horas, el acto de entrega de la octava edición del Premio Laudamuco para textos teatrales, un certamen literario convocado por el Concello de Brión, la Academia Galega de Teatro y Edicións Positivas.
El acto estará presidido por el alcalde de Brión, Pablo Lago Sanmartín, que hará entrega del galardón a la coruñesa María Peinado Casal por su obra 'Maseira'. El premio consiste en una figura conmemorativa, elaborada por el artista Xosé Vizoso, 7.000 euros y la edición de la pieza por parte de Edicións Positivas. Este libro se regalará a las personas presentes en el acto.
El jurado destacó de la obra premiada "“a súa orixinalidade, temática, uso da lingua e estrutura teatral". Así mismo, resaltó “o seu carácter antibelicista, tratado dunha maneira non dogmática, o que permite unha lectura crítica e aberta. A narración constrúe un certeiro retrato dun mundo apocalíptico que conecta directamente coa realidade que vivimos no presente: a proposta sitúase en sintonía coa actualidade internacional, pero mantense ben asentada na realidade galega".
Después, el centro social de Brión acogerá, a las 20.30 horas, el estreno de la comedia ´Polo Franco' protagonizada por Luma Gómez, que viene de recibir el Premio de Honra Marisa Soto 2026 a su trayectoria, entregado en el m arco de los XXX Premios María Casares. El espectáculo, escrito y dirigido por Eduardo Alonso gira en torno a la figura histórica de Carmen Polo, esposa del dictador franquista. También contará con una segunda función el lunes 18 de mayo para el alumnado del IES de Brión.