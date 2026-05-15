Cáritas y el Arzobispado de Santiago acuerdan impulsar el proyecto Arredonda en Brión

La firma del convenio entre Cáritas, Arzobispado y Arredonda

Cáritas Diocesana de Santiago y el Arzobispado de Santiago de Compostela han firmado varios convenios de cesión de uso gratuito de inmuebles situado en la antigua casa rectoral de San Fins de Brión, que será destinado al desarrollo la empresa de inserción social Arredonda.

El acuerdo fue firmado por el ecónomo diocesano, Fernando Barros Fornos, en representación del Arzobispado de Santiago, y por la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas Abadía, en un acto en el que también participaron el presidente de Arredonda, Santiago Fernández, y su gerente, Jesús González. La firma formaliza las cesiones vinculadas a esta empresa de inserción laboral.

Gracias a esto acuerdo, Cáritas en la diócesis de Santiago podrá disponer de nuevos espacios destinados a centro de trabajo, almacenamiento de maquinaria y suministros, así como apoyo logístico para las brigadas laborales vinculadas a este programa de inserción sociolaboral.

El objetivo es fortalecer un proyecto que combina acompañamiento social, formación y experiencia laboral para favorecer la inclusión de personas con especiales dificultades de acceso al empleo.

En el caso de Brión, la cesión incluye parte de la casa rectoral, un alpendre y una finca anexa situada junto al inmueble parroquial. Este convenio refleja el compromiso compartido entre la Iglesia diocesana y Cáritas con la reutilización social del patrimonio eclesiástico, poniendo espacios actualmente infrautilizados al servicio de proyectos de promoción humana y empleo inclusivo.

La directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas Abadía, destacó que “estas cesiones permiten consolidar y ampliar un proyecto que ofrece oportunidades reales de inserción laboral y recuperación personal a muchas personas acompañadas por Cáritas”. Asimismo, subrayó “la importancia de generar alianzas y aprovechar recursos ya existentes para crear impacto social en el territorio”.

Desde Cáritas en la diócesis de Santiago se valora especialmente la sensibilidad del Arzobispado para facilitar iniciativas que contribuyen a fijar actividad social y laboral en distintos municipios, al tiempo que favorecen la conservación y el mantenimiento de inmuebles históricos mediante un uso continuado y con finalidad comunitaria.

Economía social y gestión forestal

El refuerzo de Arredonda llega apenas una semana después de la presentación de esta empresa de inserción social impulsada por Cáritas Diocesana de Santiago para desarrollar trabajos de gestión forestal sostenible y prevención de incendios en más de 120 hectáreas de terreno.

La iniciativa nace con una clara vocación social y medioambiental, orientada a generar empleo para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en el ámbito rural, mediante actividades vinculadas al cuidado del territorio, la recuperación de espacios degradados y la prevención del fuego.

Arredonda desarrolla trabajos vinculados principalmente al mantenimiento de espacios, limpieza, acondicionamiento y apoyo a distintos servicios, combinando actividad profesional con itinerarios personalizados de acompañamiento e inserción. Actualmente constituye una de las herramientas de empleo social impulsadas por Cáritas Diocesana de Santiago para promover la autonomía y la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad.