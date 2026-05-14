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Brión

Brión se une a la úndecima edición del festival Pint of Science

Será la primera vez que el concello celebre estas jornadas de divulgación científica 

Redacción
14/05/2026 18:23
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O Novo Faro será el espacio donde se celebrarán las jornadas
Cedida
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El concello de Brión celebrará este año su primera edición del festival Pint of Science, que tiene como objetivo acercar el trabajo de las personas investigadoras al público en un entorno poco habitual para la ciencia: los bares, convirtiendo estos espacios cotidianos en puntos de encuentro entre el conocimiento y la curiosidad. Este evento se celebra los días 18, 19 y 20 de mayo.

En Brión, Pint of Science se celebrará en el bar O Novo Faro, con un total de 8 charlas científicas que cubrirán temáticas como “nuestro cuerpo” o “de los átomos a las galaxias”, pasando por “planeta tierra” o “nuestra sociedad”.

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Entre las personas investigadoras y científicas que participan en esta edición se encuentran María del Carmen Veiga Barbazán, que fue reconocida con la Medalla de Investigación de la RAGC por transformar residuos para hacer bioplásticos; Xairo Calvo Pérez que nos ayudará a descubrir qué tiene un dinosaurio en la cabeza; y Mario Ramos Soriano, quien nos hablará de sardinas y castillos de la Edad Oscura

Uno de los objetivos de la organización en Brión es establecer el diálogo directo entre los investigadores y la sociedad. Nerea Lago, investigadora postdoctoral y responsable de Comunicación de esta edición, explica que “muchas veces pensamos que la investigación está lejos de nuestro día a día, pero eventos como Pint of Science demuestran que la ciencia también puede entenderse de forma sencilla y en un ambiente cercano. Queremos que la gente se anime a participar, preguntar, descubrir todo lo que hay detrás del trabajo investigador y ver la importancia que la ciencia tiene en nuestras vidas, mientras comparte un buen rato en nuestro municipio.”

Pint of Science

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