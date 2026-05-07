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Brión

Luma Gómez protagonizará ‘Polo de Franco’, la nueva comedia de Teatro do Noroeste sobre Carmen Polo

La actriz gallega, recién reconocida con el Premio de Honra Marisa Soto 2026, encabezará el estreno absoluto de la obra en Brión

Eladio Lois
Eladio Lois
07/05/2026 13:33
Luma Gómez protagonizará el nuevo espectáculo unipersonal de Teatro do Noroeste
Luma Gómez protagonizará el nuevo espectáculo unipersonal de Teatro do Noroeste
Archivo
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La compañía gallega Teatro do Noroeste prepara el estreno de ‘Polo de Franco’, un nuevo espectáculo unipersonal protagonizado por la actriz Luma Gómez y centrado en la figura histórica de Carmen Polo, esposa del dictador Francisco Franco.

La obra, escrita y dirigida por Eduardo Alonso, se presenta como una comedia que abordará la figura de Carmen Polo desde una perspectiva crítica y en clave de humor.

Eduardo Alonso dirige esta nueva comedia centrada en la figura de Carmen Polo
Eduardo Alonso dirige esta nueva comedia centrada en la figura de Carmen Polo
Cedida

El estreno absoluto tendrá lugar el próximo 16 de mayo a las 20.30 horas en el Centro Social Polivalente de Brión, coincidiendo con la entrega de los Premios Laudamuco. Además, el espectáculo contará con una segunda función dirigida al público juvenil el 18 de mayo con participación del alumnado del IES de Brión.

La producción nace de un proceso de investigación histórica desarrollado por Eduardo Alonso, uno de los autores más prolíficos del teatro gallego contemporáneo y especialmente interesado en textos relacionados con la guerra civil, la posguerra y el franquismo. ‘Polo de Franco’ será ya su sexta obra dramatúrgica vinculada a esta temática. 

Humor, memoria democrática y perspectiva de género

Según explica la compañía, la obra plantea una revisión crítica y accesible de la historia reciente desde una perspectiva de género, poniendo el foco en una figura femenina que tradicionalmente quedó relegada a un segundo plano dentro de los relatos oficiales sobre el franquismo.

La propuesta escénica combinará humor, ironía, rigor histórico y cercanía con el objetivo de construir un diálogo intergeneracional con el público contemporáneo y reflexionar sobre la representación del poder en la historia.

La producción cuenta con la colaboración del Concello de Brión, donde se desarrollará también la residencia técnica de la obra. 

Luma Gómez, una de las grandes figuras del teatro gallego

El nuevo espectáculo estará protagonizado por Luma Gómez, reconocida recientemente con el Premio de Honra Marisa Soto 2026 concedido por la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG).

Con más de cuatro décadas de trayectoria profesional, la actriz compostelana está considerada una de las grandes referentes de la escena gallega y continúa vinculada activamente a Teatro do Noroeste, compañía de la que fue cofundadora.

A lo largo de su carrera ha participado en más de cuarenta montajes teatrales y en producciones cinematográficas y televisivas tan conocidas como ‘El bosque animado’, ‘Urxa’, ‘Servizo de Urxencias’ o ‘Celia’.

Teatro do Noroeste, fundada en 1987, acumula cerca de cuarenta años de trayectoria y más de 45 espectáculos producidos, consolidándose como una de las compañías históricas del teatro gallego contemporáneo.

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