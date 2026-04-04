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Brión

Recuperan el cuerpo de un hombre en el río Tambre

Europa Press
04/04/2026 16:49
Imagen de archivo del río Tambre
Imagen de archivo del río Tambre
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La Guardia Civil ha recuperado el cuerpo de un hombre que fue hallado este sábado, 4 de abril, en el río Tambre, en la provincia de A Coruña.

Tal y como ha confirmado la Guardia Civil, en el final de la tarde del viernes un particular les comunicó la presencia de un vehículo en las proximidades del río Tambre, en Ons-Brión, por lo que se inició un dispositivo de búsqueda.

Esta mañana se localizó el cuerpo de un hombre en el río y efectivos de los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) procedieron a recuperar el cadáver, a las 13.15 horas.

Finalmente, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (Imelga) de Santiago para realizar la autopsia.

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