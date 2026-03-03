Mi cuenta

La Xunta declara la utilidad pública de la modificación del parque eólico Olerón

La resolución publicada en el DOG autoriza la ocupación urgente de las parcelas afectadas y reduce de ocho a seis aerogeneradores 

Agencias
03/03/2026 22:10
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la resolución de la Consellería de Medio Ambiente por la que se declara la utilidad pública de la modificación del proyecto del parque eólico Olerón, ubicado en Rois y Brión (A Coruña) y promovido por Norvento.

Este paso lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 en relación con las parcelas implicadas.

La modificación en cuestión consiste, con carácter general, en el cambio del modelo de aerogenerador proyectado, de forma que el número de máquinas se reduce de las ocho autorizadas a seis (se eliminan las posiciones 1 y 2), debido a mayor potencia unitaria del nuevo modelo.

Asimismo, se desplaza la posición del aerogenerador número 7, mientras que las demás se corresponden con posiciones del proyecto autorizado. La potencia instalada resultante es de 27 MW, manteniéndose la potencia máxima evacuable en 24 MW.

