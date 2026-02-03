Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Brión

Brión e Deputación avanzan nunha senda peonil de case un quilómetro en Mourentáns

O borrador do proxecto será presentado nas vindeiras semanas para licitar as obras canto antes

Eladio Lois
Eladio Lois
03/02/2026 07:26
Reunión entre el alcalde de Brión y la diputada de Infraestruturas Viarias para avanzar en el proyecto
Reunión entre el alcalde de Brión y la diputada de Infraestruturas Viarias para avanzar en el proyecto
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O Concello de Brión e a Deputación da Coruña deron un novo paso para mellorar a seguridade viaria no municipio co avance na construción dunha senda peonil de case un quilómetro na estrada DP-1302 Negreira–Urdilde, ao seu paso pola aldea de Mourentáns. O acordo acadouse nunha reunión entre o alcalde de Brión, Pablo Lago Sanmartín, e a deputada responsable de Infraestruturas Viarias e Obras Provinciais, Mónica Rodríguez Ordóñez, na que tamén participaron técnicos provinciais e municipais.

Vista aérea de Urdilde, el núcleo urbano más importante de Rois

El municipio más lluvioso de España está en A Coruña y se lo toma con humor: "Aquí vendemos os paraugas ben baratos!"

Más información

A actuación prevé a execución de beirarrúas ao longo de 950 metros, entre os puntos quilométricos 3+215 e 4+074, nun tramo con tráfico intenso e practicamente sen espazo para peóns. O alcalde confirmou que o Concello xa dispón dos terreos necesarios grazas ás cesións acordadas cos propietarios nos últimos meses e agradeceu a colaboración da veciñanza para facer posible unha obra reclamada desde 2021

Próximos pasos e prazos

A Deputación presentará nas vindeiras semanas o borrador do proxecto, nunha nova reunión co Concello, momento no que tamén se concretará o orzamento da actuación. Posteriormente, será o ente provincial o encargado de redactar o proxecto técnico definitivo e licitar as obras, co obxectivo de que poidan comezar canto antes.

Durante o encontro, o alcalde de Brión volveu trasladar outras peticións pendentes na DP-1301 A Gándara–Amañecida, como o remate do tramo entre A Luaña e Nináns e a mellora da seguridade viaria entre Liñares e Gronzo, unha vía estreita e moi transitada. Desde o Concello insisten na necesidade de humanizar estes tramos, especialmente en núcleos en crecemento, para garantir unha circulación máis segura tanto para vehículos como para peóns.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Participantes en la cuarta edición de la Zumba Class Solidaria celebrada en Boqueixón

Más de un centenar de personas participan en la cuarta edición de la Zumba Solidaria de Boqueixón
Eladio González Lois
Vista nocturna de la Catedral de Santiago

Santiago elige la propuesta que definirá la iluminación del entorno de la Catedral durante las próximas décadas
Eladio González Lois
Visita institucional a las promociones de vivienda pública en Lamas de Abade

La Xunta entregará este verano las primeras 24 viviendas públicas en Lamas de Abade, en Santiago
Eladio González Lois
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Allegue, en una foto de archivo

Allegue reclama “rapidez” al Concello de Santiago para ceder parcelas: “Ojalá esta vez sea cierto”
Agencias