Brión e Deputación avanzan nunha senda peonil de case un quilómetro en Mourentáns
O borrador do proxecto será presentado nas vindeiras semanas para licitar as obras canto antes
O Concello de Brión e a Deputación da Coruña deron un novo paso para mellorar a seguridade viaria no municipio co avance na construción dunha senda peonil de case un quilómetro na estrada DP-1302 Negreira–Urdilde, ao seu paso pola aldea de Mourentáns. O acordo acadouse nunha reunión entre o alcalde de Brión, Pablo Lago Sanmartín, e a deputada responsable de Infraestruturas Viarias e Obras Provinciais, Mónica Rodríguez Ordóñez, na que tamén participaron técnicos provinciais e municipais.
A actuación prevé a execución de beirarrúas ao longo de 950 metros, entre os puntos quilométricos 3+215 e 4+074, nun tramo con tráfico intenso e practicamente sen espazo para peóns. O alcalde confirmou que o Concello xa dispón dos terreos necesarios grazas ás cesións acordadas cos propietarios nos últimos meses e agradeceu a colaboración da veciñanza para facer posible unha obra reclamada desde 2021.
Próximos pasos e prazos
A Deputación presentará nas vindeiras semanas o borrador do proxecto, nunha nova reunión co Concello, momento no que tamén se concretará o orzamento da actuación. Posteriormente, será o ente provincial o encargado de redactar o proxecto técnico definitivo e licitar as obras, co obxectivo de que poidan comezar canto antes.
Durante o encontro, o alcalde de Brión volveu trasladar outras peticións pendentes na DP-1301 A Gándara–Amañecida, como o remate do tramo entre A Luaña e Nináns e a mellora da seguridade viaria entre Liñares e Gronzo, unha vía estreita e moi transitada. Desde o Concello insisten na necesidade de humanizar estes tramos, especialmente en núcleos en crecemento, para garantir unha circulación máis segura tanto para vehículos como para peóns.