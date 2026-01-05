Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Brión

Os Reis Magos percorren as parroquias da parte alta de Brión

Melchor, Gaspar e Baltasar mantiveron encontros coa veciñanza de Cornanda, Luaña, Viceso, Ons e Boullón, ademais de achegarse á residencia Servisenior Brión e ao programa Concilia Nadal

Redacción
05/01/2026 15:39
Visita dos Reis Magos ás parroquias da parte alta de Brión e a diferentes recursos municipais durante a xornada da mañá
Visita dos Reis Magos ás parroquias da parte alta de Brión e a diferentes recursos municipais durante a xornada da mañá
Concello de Brión
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Os Reis Magos visitaron durante esta mañá as parroquias da “parte alta” de Brión (Cornanda, Luaña, Viceso, Ons e Boullón), así como ás persoas maiores da residencia Servisenior Brión e á rapazada que participa no programa Concilia Nadal Brión. 

Como en anos anteriores, Melchor, Gaspar e Baltasar chegaron nun autobús de época, acompañados polo alcalde Pablo Lago; as concelleiras de Cultura, Sandy Cebral, e Servizos Sociais, Rosa Romero; e o concelleiro de Obras, Antonio Vidal.

A diferenza de anos anteriores, o tempo acompañou. Iso permitiu que mentres Melchor, Gaspar e Baltasar recibían a cada pequeno e escoitaban as súas peticións de agasallos no interior dos locais sociais; no exterior a rapazada xogaba e degustaba a bolsa de lambonadas que lles entregaran os reis. Así mesmo, tanto crianzas como persoas adultas desfrutaron tamén dunha degustación de roscón de reis e dun chocolate con churros de balde.

Para esta tarde quedan as visitas ao adro da igrexa de Bastavales, a contorna da igrexa de San Salvador, o campo da feira de San Ramón (O Tremo), o adro da igrexa dos Ánxeles e a Carballeira de Santa Minia.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Bieito Pereira y Xabi Gómez, integrantes de Unto Vello

Unto Vello presentará en la Sala Capitol su primer disco, 'Inmaterial'
Eladio González Lois
La Alameda de Santiago, llena de cerdos entre 1924 y 1926

El origen histórico de la palabra 'picheleiro': artesanos, leyendas y orgullo compostelano
Eladio González Lois
Gaspar lanza caramelos durante el paso de la Cabalgata por la plaza de Galicia

Así fue la Cabalgata de Reyes de Santiago de Compostela
Eladio González Lois
La Real Filharmonía de Galicia

La Real Filharmonía de Galicia celebra el Día de Reyes con La Cenicienta en el Auditorio de Galicia
Eladio González Lois