Brión renova por catro anos o convenio coa Fundación Rosalía e garante acceso gratuíto á Casa-Museo
O acordo inclúe achegas anuais de 1.000 euros e permite a escolares, entidades culturais e agora tamén a toda a veciñanza visitar sen custo a Casa de Rosalía en Padrón
O alcalde de Brión, Pablo Lago Sanmartín, e o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, veñen de asinar a renovación do convenio de colaboración entre Concello e Fundación polos próximos catro anos. Un acordo rubricado inicialmente en xaneiro de 2021 e que foi renovado por outros catro anos, nos que o Concello de Brión comprométese a colaborar economicamente coa Fundación coa achega de 1.000 euros anuais.
En virtude deste convenio, tanto os escolares como as asociacións culturais de Brión poderán acceder de xeito gratuíto a visitas guiadas á Casa Museo de Rosalía, en Padrón. Como novidade, o novo convenio contempla tamén que calquera veciño e veciña de Brión poderá entrar de xeito gratuíto na Casa-Museo, unha medida que se aplicou de xeito excepcional durante a pandemia, na que non estaban permitidas as visitas grupais.
Brión é un concello con estreitas ligazóns con Rosalía de Castro, polo que tamén forma parte do itinerario da Ruta Rosaliana, cun lugar de referencia na obra e vida de Rosalía de Castro como é Bastavales. De feito, Pablo Lago amosou tamén a disposición do Concello brionés a seguir colaborando coa Casa de Rosalía “en todo o que teña que ver coa posta en valor da figura da poetisa”.