Brión

Brión recibe 2,7 millóns para renovar o 90% do seu alumeado público

O alcalde Pablo Lago e o secretario de Estado de Enerxía, Joan Groizard, asinaron en Madrid o convenio que permitirá modernizar máis de 3.100 puntos de luz 

Redacción
28/11/2025 17:46
Convenio IDAE
O alcalde Pablo Lago Sanmartín e o secretario de Estado de Enerxía, Joan Groizard, tras a sinatura en Madrid do convenio que financiará a renovación integral do alumeado público de Brión
Concello de Brión
O alcalde de Brión, Pablo Lago Sanmartín, e secretario de Estado de Enerxía e presidente do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), Joan Groizard Payeras, asinaron onte en Madrid o convenio polo que o Concello de Brión recibirá unha axuda de 2.770.900 euros para substituír o 90% do seu alumeado público con cargo ao Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética. 

“Hoxe é un día moi importante para min e para Brión”, apunta Pablo Lago, xa que este proxecto suporá “unha das maiores inversión da historia do noso concello e permitirá a mellora e modernización integral do alumeado público municipal”. Neste proxecto están incluídos un total de 3.145 puntos de luz, cunha potencia media instalada de 110,72 vatios e con 4.200 horas anuais de funcionamento.

Uns equipos que serán substituídos por luminarias LED que, xunto coa revisión de 118 centros de mando e a instalación de 30 reloxos astronómicos, 20 reloxos mecánicos de patillas e 94 fotocélulas, permitirán un aforro enerxético superior ao 62%. “Isto permitiranos ofrecer un mellor servizo ao tempo que reducimos o consumo eléctrico e coidamos do noso medio ambiente, xa que nos permitirá aforrar máis de 132.000 euros anuais na factura eléctrica”, confirma Lago Sanmartín.

