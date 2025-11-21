Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Brión

Brión acolle a comedia Os veciños do lado dentro do programa Fegateatro

A obra de Fauna 113 representarase mañá no auditorio do centro social polivalente, con entrada libre ata completar aforo

Redacción
21/11/2025 17:26
Fauna113
A función enmárcase no convenio entre o Concello de Brión e FEGATEA que ofrece sete propostas escénicas en outubro e novembro e que rematará o 29 de novembro cunha sesión especial de microteatro
Fauna113

O auditorio do centro social polivalente acollerá mañá sábado 22 de novembro, ás 20.00 horas, a actuación de “Os veciños do lado”, da man do grupo de teatro Fauna 113. Unha comedia de entrada libre e de balde ata completar o aforo da sala. 

“Os veciños do lado” conta a historia dunha parella que recibe a visita dos seus novos veciños. O que nun principio semellaba unha cea de cortesía irá derivando nun xogo de dobres intencións e segredos inconfesables.

Esta actuación forma parte do programa FEGATEATRO, froito dun convenio de colaboración entre o Concello de Brión e a asociación FEGATEA e que inclúe un total de sete representacións teatrais durante os meses de outubro e novembro. 

Un programa que pechará a súa edición de 2025 o próximo sábado 29 de novembro cunha sesión especial de “Microteatro”, no que dúas compañías porán en escena tres pequenas obras: “As mulleres soas” e “Petición de man”, de Teatro de Cámara Ditea; e “Unha habitación con vistas”, de Teatro das Aras.

Te puede interesar

A primeira tenente de alcaldesa, María Rozas, durante a presentación do programa municipal de conciliación de Nadal dirixido á mocidade de Santiago

Santiago lanza un novo programa de conciliación de Nadal para a mocidade de 12 a 17 anos
Agencias
Nicolás Sartorius

Nicolás Sartorius analiza en Santiago os desafíos da democracia ante a desigualdade e a crise ambiental
Redacción
Segunda Folga Tyrma

Seguimento case total na segunda xornada de folga en Tyrma para reclamar melloras salariais e de seguridade
Redacción
Asi chegou a noite

Cineuropa pecha a súa 39ª edición coa estrea en Galicia de 'Así chegou a noite'
Redacción