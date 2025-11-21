Brión acolle a comedia Os veciños do lado dentro do programa Fegateatro
A obra de Fauna 113 representarase mañá no auditorio do centro social polivalente, con entrada libre ata completar aforo
O auditorio do centro social polivalente acollerá mañá sábado 22 de novembro, ás 20.00 horas, a actuación de “Os veciños do lado”, da man do grupo de teatro Fauna 113. Unha comedia de entrada libre e de balde ata completar o aforo da sala.
“Os veciños do lado” conta a historia dunha parella que recibe a visita dos seus novos veciños. O que nun principio semellaba unha cea de cortesía irá derivando nun xogo de dobres intencións e segredos inconfesables.
Esta actuación forma parte do programa FEGATEATRO, froito dun convenio de colaboración entre o Concello de Brión e a asociación FEGATEA e que inclúe un total de sete representacións teatrais durante os meses de outubro e novembro.
Un programa que pechará a súa edición de 2025 o próximo sábado 29 de novembro cunha sesión especial de “Microteatro”, no que dúas compañías porán en escena tres pequenas obras: “As mulleres soas” e “Petición de man”, de Teatro de Cámara Ditea; e “Unha habitación con vistas”, de Teatro das Aras.