Medio centenar de vecinos participan en un curso de reanimación cardiopulmonar en Brión

Vecinos y vecinas de Brión durante el curso práctico de reanimación cardiopulmonar impartido por monitores de la red de voluntariado Cardioangel en el centro social polivalente Concello de Brión

El centro social polivalente de Brión se llenó este viernes para acoger un curso gratuito de reanimación cardiopulmonar (RCP) organizado por el Concello de Brión e impartido por monitores de la red de voluntariado Cardioangel.

Durante las dos horas de duración del taller, cerca de medio centenar de personas recibieron formación básica sobre cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria y pusieron en práctica las maniobras aprendidas con el apoyo de los instructores.

“Si todos aprendiéramos primeros auxilios, se podrían salvar muchas vidas”

La actividad contó con la presencia de la concejala de Servicios Sociales, Rosa Romero, quien agradeció la colaboración de Cardioangel y destacó “la importancia de que el mayor número de personas aprendamos técnicas de primeros auxilios”.

“Si todos lo aprendiéramos de jóvenes, sabríamos cómo actuar ante determinadas situaciones y se podrían salvar muchas vidas”, subrayó la edil, que no descartó la posibilidad de organizar nuevas sesiones prácticas dirigidas tanto a la vecindad en general como a colectivos específicos.

Interés vecinal por la formación en emergencias

El Concello valoró muy positivamente la alta participación en esta primera convocatoria, que superó las expectativas de asistencia, y destacó el interés creciente por la formación en salud y prevención de emergencias entre la ciudadanía.