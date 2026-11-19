El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se reunió con el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro Xunta

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha abordado con el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, cuestiones relacionadas con la conservación de bienes patrimoniales y otras materias vinculadas con su departamento.

Concretamente, según ha informado la Xunta en un comunicado, profundizaron en posibles colaboraciones para el desarrollo de acciones y programas en la línea de las medidas del nuevo Plan de normalización da lingua galega y de cara a actuaciones para la conservación y puesta en valor de bienes patrimoniales.

El conselleiro profundizó con el alcalde sobre las modificaciones realizadas en la Lei de acompañamento dos Orzamentos para la Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia, que "permite reducir los tiempos de espera", tanto por parte de la ciudadanía como de las instituciones.