Más de 383.000 euros para mejorar los itinerarios peatonales de Lestedo

Los trabajos se centrarán en dos zonas de la localidad: la rúa Castrelo y la avenida do Vinteseis. Cedida

Boqueixón ha acogido el acto de replanteo de la primera fase de las obras de mejora de los itinerarios peatonales de Lestedo, una actuación adjudicada por más de 383.000 euros a la empresa Francisco Gómez y Cía.

El proyecto se desarrollará al amparo del Plan Hurbe de la Xunta de Galicia. El Gobierno gallego financiará el 70 % de la actuación y ejecutará las obras, mientras que el Concello de Boqueixón asumirá posteriormente su mantenimiento y conservación.

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Los trabajos se centrarán en dos zonas de la localidad: la rúa Castrelo y la avenida do Vinteseis. En la primera se renovará la acera y se construirá una senda peatonal de 120 metros en uno de los márgenes de la vía. También se mejorará el pavimento y se renovará la señalización.

La actuación en la avenida do Vinteseis incluirá la reorganización de las zonas de aparcamiento y la creación de itinerarios peatonales accesibles. Además, se instalará nuevo alumbrado público, se renovará la red de pluviales y se soterrarán las redes de telefonía y electricidad.

El proyecto se completará con la creación de una pequeña zona de ocio, que contará con arbolado y mobiliario urbano.