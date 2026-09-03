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Boqueixón

Más de 383.000 euros para mejorar los itinerarios peatonales de Lestedo

Las obras, incluidas en el Plan Hurbe de la Xunta, actuarán en la rúa Castrelo y en la avenida do Vinteseis

Redacción Santiago
03/09/2026 17:49
Replanteo
Los trabajos se centrarán en dos zonas de la localidad: la rúa Castrelo y la avenida do Vinteseis.
Cedida
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Boqueixón ha acogido el acto de replanteo de la primera fase de las obras de mejora de los itinerarios peatonales de Lestedo, una actuación adjudicada por más de 383.000 euros a la empresa Francisco Gómez y Cía.

El proyecto se desarrollará al amparo del Plan Hurbe de la Xunta de Galicia. El Gobierno gallego financiará el 70 % de la actuación y ejecutará las obras, mientras que el Concello de Boqueixón asumirá posteriormente su mantenimiento y conservación.

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Los trabajos se centrarán en dos zonas de la localidad: la rúa Castrelo y la avenida do Vinteseis. En la primera se renovará la acera y se construirá una senda peatonal de 120 metros en uno de los márgenes de la vía. También se mejorará el pavimento y se renovará la señalización.

La actuación en la avenida do Vinteseis incluirá la reorganización de las zonas de aparcamiento y la creación de itinerarios peatonales accesibles. Además, se instalará nuevo alumbrado público, se renovará la red de pluviales y se soterrarán las redes de telefonía y electricidad.

El proyecto se completará con la creación de una pequeña zona de ocio, que contará con arbolado y mobiliario urbano.

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