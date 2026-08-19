Boqueixón invierte 70.000 euros para ampliar y mejorar su red de saneamiento

Las últimas obras de ampliación de la red de saneamiento en Zaramacedol

El Concello de Boqueixón invertirá cerca de 70.000 euros en dos proyectos destinados a ampliar y mejorar la red municipal de saneamiento, con actuaciones en seis aldeas del municipio.

El primero de los proyectos cuenta con un presupuesto de 40.000 euros y permitirá ampliar la red en Deseiro de Abaixo y Quián, en Sergude; A Granxola, en Codeso; y Loureda. Los trabajos contemplan la instalación de 485 metros de tubería, 15 pozos de registro y cinco arquetas de conexión.

La actuación ha sido adjudicada a Hermanos Couto Fandiño SL, que será la encargada de ejecutar las obras.

Ames estudia cómo reparar de forma provisional la presa de Ponte Maceira ante la alerta por sequía Más información

El segundo proyecto está dirigido a viviendas alejadas de los núcleos de población y forma parte de un plan municipal elaborado en 2024. En este caso, el Concello opta por sistemas de saneamiento autónomo para evitar la construcción de largas canalizaciones.

Las actuaciones se desarrollarán en Espiñeira, en Lamas, y Frenza, en Sucira, donde se instalarán sistemas formados por una fosa séptica, una arqueta de toma de muestras y un pozo de infiltración.

El proyecto permitirá dar servicio a siete viviendas de Espiñeira y otras siete de Frenza, un total de 14 viviendas. La actuación ha sido adjudicada también a Hermanos Couto Fandiño SL por 29.725 euros.

Con estas obras, el Concello de Boqueixón continúa avanzando en su objetivo de extender el saneamiento al conjunto de los 105 núcleos de población del municipio.