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Boqueixón

El Concello de Boqueixón reunirá a amantes de la fotografía el próximo 22 de agosto en una jornada de patrimonio y enoturismo

La cita incluye visitas a viñedos, cata, subida al Pico Sacro y taller de edición

Redacción Santiago
06/08/2026 12:10
PicoSacroBoqueixon
La jornada combinará turismo activo, fotografía y enoturismo en un recorrido que abarcará los puntos más emblemáticos del municipio.
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El Concello de Boqueixón, en colaboración con la entidad Fotowalk Galicia, organiza para el próximo sábado 22 de agosto la jornada 'Cóñece o Concello de Boqueixón', un encuentro fotográfico diseñado para capturar y promover los mejores paisajes, la arquitectura tradicional y la riqueza vitivinícola de la zona.

La jornada combinará turismo activo, fotografía y enoturismo en un recorrido que abarcará los puntos más emblemáticos del municipio.

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La actividad comenzará a las 10:30 horas con la recepción de los participantes y la entrega de la camiseta oficial del evento. A continuación, de 10:45 a 13:30 horas, se llevará a cabo una ruta centrada en la arquitectura del vino, el patrimonio oculto de Boqueixón, que incluirá una visita guiada a la Ponte Ledesma y a los Viñedos de Donas, además de una visita al proyecto de enoturismo María Manuela con cata-degustación por un precio de 12 euros por persona.

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A las 14:00 horas se celebrará la comida en un restaurante de la zona mediante reserva previa. La programación continuará a las 16:00 horas con una visita guiada al emblemático Pico Sacro y finalizará entre las 17:15 y las 17:45 horas con un taller práctico de edición de fotografía en el Centro de Interpretación del Pico Sacro.

Todas las personas interesadas en participar en esta iniciativa podrán formalizar su inscripción hasta el próximo 12 de agosto enviando un correo electrónico a la dirección fotowalkgalicia@gmail.com.

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