La Xunta adjudica por 383.000 euros la mejora de itinerarios peatonales en Lestedo

El proyecto contempla actuaciones para mejorar la integración urbana de las viviendas situadas en las proximidades de Lestedo

La Xunta ha adjudicado por 383.521,60 euros las obras de mejora de itinerarios peatonales en Lestedo, en el municipio de Boqueixón, dentro del Plan Hurbe. La actuación ha sido adjudicada a la empresa Francisco Gómez y Cía, S.L.

El proyecto contempla actuaciones para mejorar la integración urbana de las viviendas situadas en las proximidades de Lestedo, con intervenciones en la rúa Castrelo y en la avenida do Vinteseis.

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En la rúa Castrelo se renovarán las aceras, se instalarán nuevos bordillos y se construirá una senda peatonal de 120 metros. Además, se renovará el firme de la vía y la señalización.

En la avenida do Vinteseis se reformarán las aceras existentes y se construirán otras nuevas para dar servicio a un nuevo espacio de aparcamiento. También se ejecutarán nuevas redes de drenaje e iluminación, además de trabajos de ajardinamiento y la instalación de mobiliario urbano.

La actuación se enmarca en un convenio entre la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y el Concello de Boqueixón, por el que la Xunta financiará el 70 % de la inversión y el Ayuntamiento aportará el 30 % restante.