Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boqueixón

La Xunta adjudica por 383.000 euros la mejora de itinerarios peatonales en Lestedo

Las obras actuarán en la rúa Castrelo y la avenida do Vinteseis y serán financiadas en un 70 % por la Xunta y un 30 % por el Concello

Redacción Santiago
05/08/2026 19:07
El proyecto contempla actuaciones para mejorar la integración urbana de las viviendas situadas en las proximidades de Lestedo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta ha adjudicado por 383.521,60 euros las obras de mejora de itinerarios peatonales en Lestedo, en el municipio de Boqueixón, dentro del Plan Hurbe. La actuación ha sido adjudicada a la empresa Francisco Gómez y Cía, S.L.

El proyecto contempla actuaciones para mejorar la integración urbana de las viviendas situadas en las proximidades de Lestedo, con intervenciones en la rúa Castrelo y en la avenida do Vinteseis.

WhatsApp Image 2026-08-04 at 13.50.03 (2)

La Xunta prevé que el nuevo Ceip Gerardo Fernández Albor abra sus puertas en el curso 2027/28

Más información

En la rúa Castrelo se renovarán las aceras, se instalarán nuevos bordillos y se construirá una senda peatonal de 120 metros. Además, se renovará el firme de la vía y la señalización.

En la avenida do Vinteseis se reformarán las aceras existentes y se construirán otras nuevas para dar servicio a un nuevo espacio de aparcamiento. También se ejecutarán nuevas redes de drenaje e iluminación, además de trabajos de ajardinamiento y la instalación de mobiliario urbano.

La actuación se enmarca en un convenio entre la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y el Concello de Boqueixón, por el que la Xunta financiará el 70 % de la inversión y el Ayuntamiento aportará el 30 % restante.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

La Xunta adjudica por 383.000 euros la mejora de itinerarios peatonales en Lestedo
redacción santiago
Así Moi Municipal Campo de Traballo 2026

Vedra y Boqueixón impulsan un campo de trabajo para poner en valor San Xoán da Cova y el Pico Sacro
redacción santiago
LocalSocialNoente

Boqueixón finaliza la mejora del local social de Noente e inicia la reforma del centro de Lamas
Redacción
RutaQuetzalBoqueixon

Los 200 participantes de la Ruta Quetzal hacen parada en Boqueixón siguiendo las huellas de Doña Urraca
Redacción