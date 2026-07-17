Boqueixón finaliza la mejora del local social de Noente e inicia la reforma del centro de Lamas

En Noente se instalaron nuevos canalones y bajantes de aluminio lacado, además de realizarse el lavado y pintado integral del edificio Cedida

El Concello de Boqueixón continúa con su plan de mejora de los locales sociales del municipio. El Ayuntamiento ha finalizado las obras en el local social de Noente y ha iniciado los trabajos previos para la reforma del centro social de Lamas, dos actuaciones que suman una inversión superior a los 31.000 euros.

En Noente se instalaron nuevos canalones y bajantes de aluminio lacado, además de realizarse el lavado y pintado integral del edificio, tanto en el interior como en el exterior. Estas obras supusieron una inversión de más de 6.000 euros con fondos municipales.

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El alcalde, Ovidio Rodeiro, destacó que el Concello continúa mejorando "los espacios de encuentro de la vecindad" y recordó que en los últimos meses también se actuó en los locales sociales de Loureda, A Granxa y Pousada.

Por su parte, el centro social de Lamas será objeto de una reforma valorada en más de 25.000 euros para solucionar los problemas de humedades que afectan a la fachada. Los trabajos incluirán la sustitución de bajantes y canalones, la retirada de distintos elementos de la fachada y la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE), además de un nuevo revestimiento y acabado decorativo conforme a la Guía de Colores de Galicia.

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Según explicó el regidor, esta solución permitirá mejorar la durabilidad del edificio y ofrecer una mayor protección frente a la lluvia y la humedad.