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Boqueixón

Boqueixón finaliza la mejora del local social de Noente e inicia la reforma del centro de Lamas

El Concello invierte más de 31.000 euros en ambas actuaciones para mejorar las instalaciones y solucionar problemas de humedades

Redacción
17/07/2026 16:36
LocalSocialNoente
En Noente se instalaron nuevos canalones y bajantes de aluminio lacado, además de realizarse el lavado y pintado integral del edificio
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El Concello de Boqueixón continúa con su plan de mejora de los locales sociales del municipio. El Ayuntamiento ha finalizado las obras en el local social de Noente y ha iniciado los trabajos previos para la reforma del centro social de Lamas, dos actuaciones que suman una inversión superior a los 31.000 euros.

En Noente se instalaron nuevos canalones y bajantes de aluminio lacado, además de realizarse el lavado y pintado integral del edificio, tanto en el interior como en el exterior. Estas obras supusieron una inversión de más de 6.000 euros con fondos municipales.

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El alcalde, Ovidio Rodeiro, destacó que el Concello continúa mejorando "los espacios de encuentro de la vecindad" y recordó que en los últimos meses también se actuó en los locales sociales de Loureda, A Granxa y Pousada.

Por su parte, el centro social de Lamas será objeto de una reforma valorada en más de 25.000 euros para solucionar los problemas de humedades que afectan a la fachada. Los trabajos incluirán la sustitución de bajantes y canalones, la retirada de distintos elementos de la fachada y la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE), además de un nuevo revestimiento y acabado decorativo conforme a la Guía de Colores de Galicia.

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Según explicó el regidor, esta solución permitirá mejorar la durabilidad del edificio y ofrecer una mayor protección frente a la lluvia y la humedad.

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