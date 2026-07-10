Los 200 participantes de la Ruta Quetzal hacen parada en Boqueixón siguiendo las huellas de Doña Urraca

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Los 200 jóvenes que participan en la Ruta Quetzal 2026 hicieron este jueves y viernes parada en Boqueixón dentro de la expedición educativa y cultural que este año recorre Galicia para conmemorar los 900 años del Reino de Galicia bajo el lema Tras las huellas de Urraca la Temeraria.

La visita tuvo como eje principal el Pico Sacro, uno de los enclaves más emblemáticos del Camino de Invierno y de la tradición jacobea. Allí fueron recibidos por el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, quien destacó el valor histórico y simbólico de este monte, desde el que los peregrinos divisaban por primera vez las torres de la Catedral de Santiago.

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Durante su estancia, los participantes recorrieron el entorno del Pico Sacro, conocieron sus cuevas, la capilla de San Sebastián y las leyendas vinculadas a la Reina Lupa y a Doña Urraca. Además, el doctor en Geología Francisco Canosa explicó las singularidades geológicas del monte, mientras que el escritor Xosé Manuel Lobato profundizó en su historia y tradición.

Algunos de los jóvenes pasaron incluso la noche en las inmediaciones del Pico Sacro, donde también participaron en una observación del cielo guiada por Íñigo de la Quadra Salcedo, coordinador de esta edición de la Ruta Quetzal.

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La expedición comenzó su estancia en Boqueixón con una visita a la quesería Bo Queixo y continuó este viernes en la fábrica de Tartas Lestedo, donde los participantes conocieron el proceso de elaboración de este producto antes de degustarlo.

Tras la visita, los jóvenes retomaron el Camino de Invierno para recorrer los últimos 12 kilómetros hasta Santiago de Compostela y completar así una nueva etapa de esta expedición, considerada una de las iniciativas juveniles de carácter educativo y cultural más prestigiosas de España.