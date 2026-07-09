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Boqueixón

Los bomberos trabajan para extinguir un incendio en una explotación agrícola de Boqueixón

El fuego, declarado a primera hora de la mañana en la parroquia de Gastrar, afecta principalmente a hierba seca almacenada 

Agencias
09/07/2026 15:10
112 Emergencias
Efectivos del parque de bomberos de Arzúa intervienen en la extinción del incendio declarado en un pajar de una explotación agrícola
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Los servicios de emergencias trabajan en la extinción de un incendio en un pajar en una explotación agrícola de la localidad coruñesa de Boqueixón.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, el incendio se inició poco antes de las 09.00 horas de este jueves en el lugar de Reguengo, parroquia de Gastrar.

En las labores de extinción del fuego, que afecta principalmente a hierba seca almacenada, trabajan los Bomberos de Arzúa y colabora personal de la explotación con maquinaria y cisternas.

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