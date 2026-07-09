Boqueixón impulsa os Tardeos no Pico Sacro para reforzar a oferta turística e cultural
O programa incorpora unha food-truck, visitas guiadas e actividades culturais para poñer en valor o monte Ilicino durante os vindeiros meses
O Concello de Boqueixón presentou este xoves os "Tardeos no Pico Sacro", unha nova iniciativa coa que pretende potenciar o principal recurso turístico do municipio a través dunha programación que combina gastronomía, visitas guiadas e actividades culturais.
A proposta inclúe a instalación dunha food-truck, que funcionará os venres, sábados, festivos e vésperas de festivos, en horario de 15:00 a 22:30 horas; así como os domingos, de 12:00 a 20:30 horas. Conta cunha oferta baseada en produtos locais e receitas inspiradas en festas emblemáticas do concello, como a Festa da Filloa de Lestedo, o Entroido dos Xenerais da Ulla ou as Carrozas de San Cidre.
Ademais, entre xullo e outubro organizaranse visitas guiadas ao Pico Sacro de mércores a domingo, con catro pases diarios, para dar a coñecer a historia, o patrimonio e as lendas do monte, recentemente proposto pola Xunta para a súa declaración como Ben de Interese Cultural (BIC).
A programación completarase cun calendario de actividades culturais gratuítas, que inclúe concertos, recitais e conferencias dentro do ciclo "Un mes e Pico", co obxectivo de converter o Pico Sacro nun espazo de referencia para o lecer e o turismo durante o verán.