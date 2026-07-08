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Diario de Ferrol

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Boqueixón

Boqueixón abastecerá de auga potable a catro parroquias de Touro durante un ano

O convenio permitirá garantir o subministro a máis de 600 veciños mentres o Concello de Touro executa melloras na súa captación

Redacción
08/07/2026 18:15
ConvenioBoqueixonTouro
O alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, e o de Touro, Jesús Reboredo, asinan o acordo
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Os concellos de Boqueixón e Touro asinaron un convenio de colaboración para garantir o abastecemento de auga potable a catro parroquias do municipio de Touro. O acordo, que entra en vigor este mércores e terá unha duración inicial dun ano, permitirá a Boqueixón subministrar ata 173 metros cúbicos diarios de auga á rede municipal de Touro.

O convenio beneficiará a un total de 626 veciños das parroquias de Vilar, Prevediños, Foxás e Bendaña, mentres o Concello de Touro executa as obras de renovación do sistema de bombeo e da tubaxe da captación do río Lañas, co obxectivo de dispoñer dun sistema de abastecemento independente.

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O alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, destacou que este acordo é un exemplo da colaboración entre concellos do rural para garantir servizos básicos á cidadanía. Pola súa banda, o rexedor de Touro, Jesús Reboredo, explicou que o incremento do consumo provocado polas altas temperaturas obrigou ao municipio a buscar solucións para asegurar o abastecemento e anunciou tamén a posta en marcha dunha campaña de sensibilización sobre o uso responsable da auga.

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Rodeiro lembrou que Boqueixón xa fornece auga potable a varias parroquias de Vedra e ao aeroporto de Lavacolla grazas á capacidade da estación de tratamento de Orto, que pode abastecer a unha poboación próxima aos 12.000 habitantes. Recentemente, o Concello investiu máis de 120.000 euros na modernización das instalacións mediante a implantación dun sistema dixital de control da rede que permite mellorar a xestión e o seguimento do servizo.

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