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Boqueixón

'Un mes e Pico' celebra su octava edición en Boqueixón

El ciclo ofrecerá durante julio actividades y conferencias para divulgar el patrimonio histórico, natural y cultural del Pico Sacro

Redacción
06/07/2026 16:56
PicoSacroBoqueixon
Esta iniciativa que busca divulgar el valor histórico, cultural y natural del Pico Sacro
Cedida
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El Concello de Boqueixón celebrará durante el mes de julio la octava edición del ciclo 'Un mes e Pico', una iniciativa que busca divulgar el valor histórico, cultural y natural del Pico Sacro. La programación llega, además, pocas semanas después de que la Xunta iniciara el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el patrimonio inmaterial vinculado al conjunto simbólico del monte.

La programación arrancará el sábado 11 de julio con la actividad 'O Pico Sacro e os catro elementos da natureza', organizada por el GDR Terras de Compostela. La propuesta combinará dinámicas de mindfulness, movimiento consciente y arteterapia para descubrir la relación del Monte Ilicino con los cuatro elementos de la naturaleza. La actividad, gratuita y dirigida a personas adultas, tendrá una duración de dos horas.

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Las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través del formulario habilitado por el GDR Terras de Compostela y el punto de encuentro será el aparcamiento del Pico Sacro a las 10.00 horas.

El ciclo continuará con tres conferencias en la Capela de San Sebastián, todas ellas a las 19.00 horas y con inscripción previa. El 18 de julio, los historiadores Henrique Neira y Pablo Sanmartín abordarán la historia y las leyendas del Pico Sacro; al día siguiente, Thibault Saintenoy ofrecerá la charla 'O que fan as montañas sagradas: testemuñas antigas e sentidos presentes desde os Andes'; y el ciclo concluirá con una conferencia del astrofísico César González García sobre los eclipses en la historia y las culturas.

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