Correntes do Ulla 2026 arranca con el Descenso do Ulla y continúa con cinco actividades de verano

Foto do grupo Descenso do Ulla 2026

Los alcaldes de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, y de Vedra, Carlos Martínez, han presentado la programación de 'Correntes do Ulla 202'”, una iniciativa conjunta que ya ha comenzado este sábado con la celebración del tradicional Descenso do Ulla.

La primera actividad reunió a unas 70 personas en un recorrido fluvial entre el Campo do río de Ponte Ledesma y la Área de Recreo de Agronovo, en una jornada marcada por la práctica deportiva, el ocio y el contacto con la naturaleza.

Tras este inicio, el programa continúa durante el verano con un total de cinco propuestas más que buscan poner en valor el entorno del río Ulla y fomentar el turismo activo y sostenible en la zona.

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Entre ellas destaca el campo de voluntariado “Monte Sacro”, que se celebrará del 21 de julio al 1 de agosto con actividades de arqueología y medio ambiente en colaboración con la Dirección Xeral de Xuventude.

La programación incluye también dos sesiones de ioga en la beira del Ulla, previstas para el 18 de julio en Sucira (Boqueixón) y el 14 de agosto en Cubelas (Vedra), ambas con plazas limitadas.

Asimismo, se desarrollará la ruta “Goza do Ulla 2026”, el 2 de agosto, con recorrido entre la Capela do Santiaguiño y San Xoán da Cova, así como una ruta por el patrimonio oculto de Vedra y Boqueixón centrada en la arquitectura del viño, que tendrá lugar el 8 de agosto e incluirá una cata degustación.

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Los dos concellos destacan que esta programación busca consolidar el Ulla como un espacio de referencia para el ocio sostenible, la actividad física y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la comarca.