Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boqueixón

O Pico Sacro recuperará este domingo a tradicional Cerimonia do Lume Sagrado

A recreación dun antigo ritual celta permitirá obter simbolicamente o lume do solsticio e recoller a chama para as fogueiras de San Xoán

Redacción
17/06/2026 10:26
LumeSagrado1
A Cerimonia do Lume Sagrado na pasada edición
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Pico Sacro volverá converterse este domingo, 21 de xuño, no escenario da tradicional Cerimonia do Lume Sagrado, unha celebración inspirada nas antigas tradicións celtas que terá lugar ás 13.00 horas no emblemático enclave de Boqueixón.

A actividade recreará de forma simbólica a obtención do lume directamente do Sol durante o solsticio de verán. 

A cerimonia correrá a cargo da Asociación Cultural O Castro da Fervenza, da Estrada, cuxos integrantes darán vida á raíña Alda e ao seu séquito nun ritual que combina historia, simbolismo e tradición.

La campaña 'Prima 26' se celebrará en Santiago entre el 11 y el 13 de julio con actividades culturales y acciones promocionales para fomentar las compras en el comercio local

'Prima 26' llenará Santiago de música, animación y actividades para impulsar el comercio local del 11 al 13 de julio

Más información

Durante o acto, o druída da comitiva empregará unha lente para concentrar os raios solares e prender un pebeteiro con fibras naturais, mentres se realiza a lectura da alegoría do lume purificador.

Unha vez acendida a chama, as persoas asistentes poderán levar o lume sagrado para prender as súas fogueiras da noite de San Xoán, para o que deberán acudir cunha candea ou farol.

ctuación de 9Louro en Acento 2025 (Foto: Julia G. Yánez)

Javi Chapela, Dani Cornes y Sila Lua actuarán gratis en Santiago en el Festival Acento

Más información

Ademais, o Concello de Boqueixón ofrece a posibilidade de participar activamente na celebración formando parte do séquito da raíña Alda. As persoas interesadas poden solicitar un dos traxes de época dispoñibles ata este venres a través do Departamento de Formación, Emprego e Turismo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

LumeSagrado1

O Pico Sacro recuperará este domingo a tradicional Cerimonia do Lume Sagrado
Redacción
AvenidaVinteseis

La Xunta licita la mejora de los itinerarios peatonales en Lestedo por 404.000 euros
Redacción
Una vista aérea del poligono Camporrapado

Boqueixón invertirá 120.000 euros en la mejora del acceso al polígono de Camporrapado
Redacción
AbastecementoBoqueixonOrto2

Ángeles Vázquez visita as actuacións de dixitalización do abastecemento de auga en Boqueixón
Redacción