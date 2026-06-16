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Boqueixón

La Xunta licita la mejora de los itinerarios peatonales en Lestedo por 404.000 euros

La actuación, enmarcada en el Plan Hurbe, contempla nuevas sendas, mejoras de accesibilidad, renovación de viales y la creación de una zona verde en el núcleo de Lestedo

Redacción
16/06/2026 16:33
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Avenida Vinteseis, uno de los tramos en el que se harán mejoras
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La Xunta de Galicia ha sacado a licitación la primera fase de las obras de mejora de itinerarios peatonales en Lestedo, en el municipio de Boqueixón, con un presupuesto base de 404.008,72 euros. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 8 de julio.

El proyecto, enmarcado en el Plan Hurbe, será financiado en un 70% por la Xunta, que también se encargará de la contratación y ejecución de las obras, mientras que el Concello de Boqueixón aportará el 30% restante y asumirá el mantenimiento posterior de las actuaciones.

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La intervención se desarrollará en una zona de unos 5.000 metros cuadrados en la entrada de Lestedo y se centrará en dos ámbitos: la rúa Castrelo y la avenida do Vinteseis.

En la rúa Castrelo está prevista la renovación de la acera, la instalación de bordillos, la construcción de una senda peatonal de 120 metros de longitud, la mejora del firme y la renovación de la señalización viaria.

En la avenida do Vinteseis, sobre un tramo de la antigua carretera nacional, se reorganizarán las zonas de aparcamiento, se crearán itinerarios accesibles para personas con movilidad reducida y se mejorará el alumbrado público. Además, se renovará la red de pluviales y se procederá al soterramiento de las redes de telefonía y electricidad.

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El proyecto incluye también la creación de una pequeña zona de descanso con la plantación de árboles y la instalación de mobiliario urbano, con el objetivo de mejorar la integración urbana y la calidad del espacio público en el núcleo de Lestedo.

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